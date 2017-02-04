Торопившийся домой на Новый год китаец за месяц прошел 1,7 тысячи километров

Китаец по имени Чэнь Чжицзюнь за месяц прошел пешком более 1,7 тысячи километров, чтобы успеть домой на празднование Нового года по лунному календарю — "Чуньцзе", сообщает РИА Новости со ссылкой на Международное радио Китая (CRI).

Китайский Новый год или праздник Весны "Чуньцзе" по лунному календарю в этом году выпал на ночь на 28 января.

Мужчина, который работает фитнес-инструктором, вышел из города Шэньчжэнь в провинции Гуандун на юге страны 27 декабря 2016 года, чтобы успеть к празднику домой в провинцию Шэньси в центральной части страны.

В дорогу мужчина взял рюкзак с одеждой, зарядкой для мобильного телефона, питьевой водой и небольшим количеством еды. По его словам, сначала он шел и ночью, и днем, однако потом перешел только на дневную ходьбу, так как в ночное время идти вдоль дороги было опасно. Чэнь Чжицзюнь останавливался на ночлег в отелях, а утром продолжал путь. За время путешествия он износил три пары обуви. Он отметил, что за время путешествия потратил более 1,3 тысячи долларов. Также он добавил, что несколько лет назад добрался до дома в провинции Шэньси из Шэньчжэня на велосипеде.

Ранее сообщалось, что один китайский рабочий больше месяца ехал на велосипеде, чтобы успеть домой к празднованию Нового года по лунному календарю, однако двигался в неверном направлении.

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