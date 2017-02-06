Лучшим бомбардиром чемпионата Африки стал нападающий "Астаны"

Жуниор Кабананга забил три мяча на турнире.

Африканская конфедерация футбола (КАФ) на своем официальном сайте объявила состав символической сборной Кубка Африканских наций-2017, который накануне завершился в Габоне, передает Vesti.kz.

В нее вошел и нападающий ДР Конго Жуниор Кабананга. Форвард "Астаны", забивший три гола, стал еще и лучшим бомбардиром турнира.

Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:

Вратарь: Фабрис Ондоа (Камерун).

Защитники: Кара Мбодж (Сенегал), Ахмед Хегази (Египет), Мишель Нгаду-Нгаджи (Камерун).

Полузащитники: Шарль Каборе и Бертран Траоре (оба – Буркина-Фасо), Дэниэл Амарти и Кристиан Атсу (оба – Гана), Мохаммед Салах (Египет).

Нападающие: Кристиан Бассогог (Камерун), Жуниор Кабананга (ДР Конго).

Лучшим игроком турнира был признан Бассогог.

Завершился КАН-2017 победой сборной Камеруна, которая в финале одержал волевую победу над Египтом (2:1).

Фото с сайта Vesti.kz