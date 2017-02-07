Как получить финансовую помощь от государства, находясь за границей

Заключение об оказании финансовой помощи в течение трех рабочих дней направляется в Министерство иностранных дел РК для принятия решения.

Приказом и.о. Министра иностранных дел РК от 26 декабря 2016 года утверждены Правила использования средств, предусмотренных в республиканском бюджете по программе «Представление интересов Республики Казахстан за рубежом», сообщает Zakon.kz.

Так, министерство иностранных дел Казахстана или загранучреждения принимают заявления от граждан РК, родственников или иных уполномоченных лиц с указанием документа, удостоверяющего личность, адреса места жительства в республике, место жительства в государстве пребывания, обстоятельств попадания в затруднительное положение, иной возможной информации с обоснованием потребности в получении финансовой помощи.





К заявлению прикладываются документы, выданные уполномоченными органами страны пребывания и имеющие отношение к обстоятельствам обращения за финансовой помощью в связи с наступлением затруднительного положения.





В случае факта насилия, ухудшения здоровья либо смерти прикладываются подтверждающие документы, выданные медицинским либо иным уполномоченным учреждением страны пребывания.





На основании принятых заявлений об оказании финансовой помощи вместе с предоставленными документами, предусмотренными в пункте 6 настоящих Правил, загранучреждение составляет заключение в произвольной форме об оказании либо отказе в оказании финансовой помощи, утверждаемое приказом руководителя загранучреждения либо лица, исполняющего его обязанности.





Загранучреждение отказывает в оказании финансовой помощи в следующих случаях:





- сообщение заявителем заведомо ложных сведений;

- наличие документально подтвержденных фактов нарушения гражданином РК законодательства страны пребывания, явившихся причиной возникновения затруднительного положения;

- происшествие, случившееся по вине гражданина Республики Казахстан (в том числе, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения);

- выявление фактов, подтверждающих, что гражданин Казахстана оказался в затруднительном положении добровольно, осознавая возможные риски.





Заключение об оказании финансовой помощи с приложением копий документов в течение трех рабочих дней направляется в Министерство иностранных дел РК для принятия решения.





Решение о выделении средств для оказания финансовой помощи принимается министерством исходя из объемов средств, предусмотренных в республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, на основании заключения загранучреждения, совместного заключения Департамента консульской службы и валютно-финансового департамента министерства и в течение пяти рабочих дней с момента поступления запроса направляется в загранучреждение.





Загранучреждение оказывает финансовую помощь после получения положительного решения министерства с оформлением акта о фактическом оказании финансовой помощи по форме согласно приложению к Правилам.





Предоставление финансовой помощи в форме передачи гражданину РК, родственнику либо иному уполномоченному лицу наличных денежных средств не допускается.





Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.



