Как получить финансовую помощь от государства, находясь за границей
7 февраля 2017, 10:07
Заключение об оказании финансовой помощи в течение трех рабочих дней направляется в Министерство иностранных дел РК для принятия решения.
Приказом и.о. Министра иностранных дел РК от 26 декабря 2016 года утверждены Правила использования средств, предусмотренных в республиканском бюджете по программе «Представление интересов Республики Казахстан за рубежом», сообщает Zakon.kz.
Так, министерство иностранных дел Казахстана или загранучреждения принимают заявления от граждан РК, родственников или иных уполномоченных лиц с указанием документа, удостоверяющего личность, адреса места жительства в республике, место жительства в государстве пребывания, обстоятельств попадания в затруднительное положение, иной возможной информации с обоснованием потребности в получении финансовой помощи.
К заявлению прикладываются документы, выданные уполномоченными органами страны пребывания и имеющие отношение к обстоятельствам обращения за финансовой помощью в связи с наступлением затруднительного положения.
В случае факта насилия, ухудшения здоровья либо смерти прикладываются подтверждающие документы, выданные медицинским либо иным уполномоченным учреждением страны пребывания.
На основании принятых заявлений об оказании финансовой помощи вместе с предоставленными документами, предусмотренными в пункте 6 настоящих Правил, загранучреждение составляет заключение в произвольной форме об оказании либо отказе в оказании финансовой помощи, утверждаемое приказом руководителя загранучреждения либо лица, исполняющего его обязанности.
Загранучреждение отказывает в оказании финансовой помощи в следующих случаях:
- сообщение заявителем заведомо ложных сведений;
- наличие документально подтвержденных фактов нарушения гражданином РК законодательства страны пребывания, явившихся причиной возникновения затруднительного положения;
- происшествие, случившееся по вине гражданина Республики Казахстан (в том числе, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения);
- выявление фактов, подтверждающих, что гражданин Казахстана оказался в затруднительном положении добровольно, осознавая возможные риски.
Заключение об оказании финансовой помощи с приложением копий документов в течение трех рабочих дней направляется в Министерство иностранных дел РК для принятия решения.
Решение о выделении средств для оказания финансовой помощи принимается министерством исходя из объемов средств, предусмотренных в республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, на основании заключения загранучреждения, совместного заключения Департамента консульской службы и валютно-финансового департамента министерства и в течение пяти рабочих дней с момента поступления запроса направляется в загранучреждение.
Загранучреждение оказывает финансовую помощь после получения положительного решения министерства с оформлением акта о фактическом оказании финансовой помощи по форме согласно приложению к Правилам.
Предоставление финансовой помощи в форме передачи гражданину РК, родственнику либо иному уполномоченному лицу наличных денежных средств не допускается.
Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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