650 тысяч кв.м. жилья будет введено в Актюбинской области в 2017 году

Итоги развития сферы строительства за 2016 год и задачи на 2017-ый заслушал аким области Бердыбек Сапарбаев , передает , передает Zakon.kz





В целом, как отметил руководитель управления архитектуры, строительства и градостроительства Актюбинской области Серик Туленбергенов, в регионе в прошлом году был выполнен объем работ на 136,3 миллиарда тенге, за счет бюджетных средств осуществлялось строительство 95 объектов различной сферы. Увеличение объемов строительных работ отмечено в Мартукском, Кобдинском, Алгинском, Байганинском районах и в г.Актобе. За счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 616,6 тыс. кв. метров жилья.





Аким области раскритиковал работу проводимую в регионе по составлению проектно-сметной документации и прохождению экспертизы, точнее ее срокам. Требования возрастают и к пилотному проекту «Нұрлы жер», направленному на строительство индивидуального жилья. Повышается спрос и к оформлению, особенно фасадов возводимых зданий, качеству строительных работ, их стоимости.









Глава региона потребовал активизировать работу и по реализации проектов в рамках государственно-частного партнерства. В прошлом году в областном центре по принципу ГЧП начато строительство Дворцов бракосочетания, школьников, молодежи, единоборств, хоккейного модуля, историко-краеведческого музея, офтальмологического центра и станции скорой помощи. Они будут сданы в эксплуатацию в этом году.





- Объем строительных работ и ввод жилья превысили плановые показатели. В прошлом году было выделено 26,1 миллиарда тенге, освоено 99,2 процента. Экономия по трем проектам. В 2016 году возведено 14 объектов в сфере образования, 7 – здравоохранения. Переходящим стал противотуберкулезный диспансер, - сообщил Серик Туленбергенов.





В 2017 году предстоит выполнить строительно-монтажные работы на 146 млрд тенге, возвести 650 тысяч квадратных метров жилья.





Бердыбек Сапарбаев неоднократно напоминал о том, что строительные компании при возведении объектов должны использовать продукцию местных товаропроизводителей.





- Освоение денег зависит от своевременного проведения конкурса по госзакупу. При составлении ПСД необходимо соблюдать обязательное требование, касающееся использования местных материалов. Данное требование при проведении конкурсов касается всех, - заключил аким области.



