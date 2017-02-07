В РК приступили к созданию «Киберщита»
7 февраля 2017, 12:17
Система «Киберщит» Казахстана реализуется госорганами в сфере информационной безопасности, кибербезопасности.
На заседании Правительства РК министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбит Атамкулов сообщил, что сейчас вырабатывается правоприменительная практика по принятой законодательной и нормативно-правовой базе для разработки и принятия Концепции кибербезопасности «Киберщит» Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.
«Система «Киберщит» Казахстана представляет собой целый комплекс организационно-правовых и организационно-технических мер. Набор аппаратно-программных комплексов и проектов, реализуемых государственными органами в сфере информационной безопасности, кибербезопасности», - напомнил он.
По его словам, на данный момент для разработки и принятия Концепции кибербезопасности «Киберщит» Казахстана законодательная база в значительной степени уже сформирована.
«В настоящее время вырабатывается правоприменительная практика по принятой законодательной и нормативно-правовой базе», - уточнил министр.
«Существует система централизованного управления сетями коммуникаций, которую называют Электронной границей. Создан сертификат безопасности, который позволяет ограничить доступ с территории страны к незаконной информации, использующей шифрование», - заключил Б. Атамкулов.
Ксения Давыдова, Астана
Фото с сайта portal-yug.ru
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