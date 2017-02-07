Женскую Национальную сборную Казахстана возглавил новый тренер
7 февраля 2017, 13:03
Ранее, этот пост занимал болгарский специалист Калоян Петков.
Айтпай Джамантаев возглавил женскую Национальную сборную Казахстана. До этого он работал старшим тренером команды, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Федерацию футбола Казахстана.
Тренерскую деятельность Айтпай Джамантаев начал в 1982 году.
В 1984 году вместе с командой «Целинник» (Целиноград) он стал победителем 8 зоны 2 лиги Чемпионата СССР.
В 2004-2006 годах он уже возглавлял главную женскую команду страны.
Помогать Айтпаю Джамантаеву будет другой отечественный специалист Владимир Ляпкин.
Этой весной женской национальной сборной Казахстана предстоит участие в предварительном раунде Чемпионата мира-2019. Наша команда попала в девятую группу и сыграет с Эстонией, Латвией и Грузией. Матчи пройдут с 6 по 11 апреля в Грузии.
Изменения также произошли в юношеских сборных U19 и U17.
Сборную Казахстана среди девушек до 19 лет возглавил Петр Пак. Он сменил в этой должности украинского специалиста Романа Заева.
В этом году команде предстоят матчи отборочного турнира ЕВРО-2018. Отметим, игры квалификации пройдут в Казахстане с 18 по 24 октября 2017 года.
В 2010 - 2015гг. Петр Юрьевич Пак занимал должность главного тренера ФК «Кокше». Под его руководством кокшетауская команда стала 5-кратным бронзовым призером Чемпионата Казахстана.
Орынбасар Дауренбекова назначена на должность старшего тренера сборной Казахстана среди девушек до 17 лет.
С 2015 года она является старшим тренером СДЮШОР №8.
В 2015 году Орынбасар Дауренбекова работала ассистентом старшего тренера в сборной Казахстана среди девушек до 17 лет.
В этом году команде предстоит отборочный турнир Чемпионата Европы. Наши девушки попали в одну группу с Францией, Данией и Уэльсом. Игры пройдут с 24 по 30 сентября в Дании.
Фото с сайта kff.kz
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