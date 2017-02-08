Полностью решить проблему ветхого жилья намерены в Павлодаре
8 февраля 2017, 13:23
Сейчас эти дома начали сносить, а на их месте возводят современные жилые комплексы, в которые переселяют владельцев старых двухэтажек.
Сегодня Первый заместитель Председателя партии "Нұр Отан" побывал на новом домостроительном комбинате Павлодара, передает Zakon.kz.
Предприятие уже обеспечивает ежегодный ввод в эксплуатацию 40 тысяч квадратных метров нового жилья, однако уже в следующем году объемы производства должны возрасти вдвое. За счет финского оборудования, которым оснащен комбинат, его продукция не только обеспечивает высокое качество строительства, но и выгодно отличается невысокой стоимостью.
За счет передового предприятия, которое запущено благодаря государственной поддержке, в Павлодаре намерены полностью решить проблему ветхого жилья. В областном центре много домов, построенных десятилетия назад, как временное жилье для рабочих. Несмотря на аварийное состояние, в них продолжают жить люди. Сейчас эти дома начали сносить, а на их месте возводят современные жилые комплексы, в которые переселяют владельцев старых двухэтажек.
Первый заместитель Председателя партии оценил качество новых домов, отметив, что такой успешный опыт решения злободневной проблемы, может быть использован и в других регионах Казахстана.
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