Самый дешевый бензин из стран Европы продается в Казахстане

По-прежнему самый дешевый бензин продается в Казахстане, утверждает рейтинговое агентство РИА Рейтинг.

В пересчете на рубли цена литра 95-го бензина в Казахстане составляет 26,5 рубля. На второе место поднялась Белоруссия, здесь литр бензина стоит 36,6 рубля. Россия расположилась на третьем месте с ценой 38,6 рублей. В РФ за год цены на бензин и дизельное топливо выросли примерно на 5%, что соответствует уровню инфляции.

Самый дорогой бензин из стран Европы в пересчете на российскую валюту, по-прежнему, продается в Нидерландах — 99,7 рублей за литр. По сравнению с лидером рейтинга - Казахстаном, в Нидерландах бензин дороже почти в 4 раза. На второе место по дороговизне бензина опустилась Греция, где литр топлива обойдется в 98,6 рублей. Практически столько же придется заплатить автолюбителям в Италии и Норвегии.