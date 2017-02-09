МСХ РК озвучит решение по «Иволге-Холдинг» в начале марта

На брифинге в Правительстве РК первый вице-министр сельского хозяйства РК Кайрат Айтуганов рассказал, что члены специально созданной комиссии по проблемам двух агрохолдингов, уже побывали в регионах и сегодня ревизоры проводят анализ по долгам компаний , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz.





«Проблема такая есть по двум холдингам. Они находятся на территории трех областей. Это «Иволга-Холдинг» в Костанайской области и «КазЭкспортАстык», осуществляющие деятельность в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях», - сказал он.





По его словам, сегодня министерством сельского хозяйства в данном направлении ведется большая работа.





«Надо сказать, что с 17 января создана комиссия, хотя мы до нового года работали по этому вопросу. Члены комиссии выезжали в три области, сделали анализ, проводится работа по анализу ситуации. Поэтому результаты будут к 1 марта. Мы постараемся дать более развернутый ответ», - уточнил К. Айтуганов.





Первый вице-министр напомнил, что в холдинг «Иволга» входят 22 аффилированные компании, по «КазЭкспортАстыку» - это более 30 предприятий.





«Сегодня проводится анализ по каждому предприятию, по задолженности. В основном это финансовая задолженность перед банками второго уровня. Компания работает над выходом изданной ситуации», - заключил он.

Напомним, ранее 3 февраля в ходе расширенного заседания Правительства с участием Главы государства Нурсултан Назарбаев поручил разобраться с проблемными холдингами, решив эту задачу в ближайшие сроки.





«Основные направления развития АПК мы определили вместе, так же? До 1 марта нужно в трех зерновых регионах выработать согласованное решение по проблемным агрохолдингам. Это известно - «КазЭкспортАстык» и «Иволга». Что будем с ними делать? В долгах как в шелках. Как они дальше будут работать? Что нужно с ними сделать? Смотрите, примите меры», - поручил Президент РК.





Ксения Давыдова, Астана