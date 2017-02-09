МСХ РК: Угрозы паводков в Казахстане нет

Запасы снега превышают норму, но это не говорит о том, что есть угроза паводка в Казахстане.

Председатель комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК Ислам Абишев рассказал на брифинге в Правительстве о противопаводковых мероприятиях на 2017 год , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Касательно противопаводковой ситуации, по данным Казгидромета, запасы снега и запасы влаги в степной части Казахстана в Центральном Казахстане превышают норму 25-30%. В горной части Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской областях - от 35 и до 50% (превышение) от среднегодовой нормы. Но это не говорит о том, что паводковая угроза в Казахстане есть», - сказал он.





По его словам, все зависит от температурного режима таяния снегов.





«Имея двукратный запас по средней многолетней в 2014 году в ВКО вообще паводка не было. Бывают годы, запасы меньше среднемноголетнего, а температурный режим таяния снегов - резкое потепление с теплым дождем - пожалуйста, паводок. Поэтому его прогнозировать никак нельзя», - объяснил И.Абишев.





При этом глава комитета отметил, что у ответственных госорганов разработан соответствующий план действий, которому они будут следовать в случае возникновения паводковой ситуации.





«Естественно, комитет по водным ресурсам, комитет по ЧС и акиматы провели огромную работу, которая начали с лета прошлого года, осенью и сейчас. Есть соответствующий план разработан, согласно этого плана все вопросы отработаем. На сегодня идет только проверка тех или иных технических и других материальных средств, которые необходимы будут в случае каких-то непредвиденных паводковых ситуаций», - заключил И. Абишев.





Ксения Давыдова, Астана