В МСХ разъяснили поправки в ст. 26 Конституции РК

Действие статьи не распространяется на землю и недра - К. Айтуганов.

Первый вице-министр сельского хозяйства РК Кайрат Айтуганов в ходе брифинга в Правительстве прокомментировал поправки в статью 26 Конституции РК, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Согласно новой поправке Конституции гарантируется право на частную собственность каждому человеку Республики Казахстан, то есть казахстанцам, иностранцам и лицам без гражданства», - сказал он.





«Надо сказать, что в свою очередь сохранены в 26 статье пункт 3 данной статьи, что в исключительных случаях принудительное отчуждение имущества может быть осуществлено для государственных нужд. И включение указанной нормы по неприкосновенности права собственности, которое является основой рыночной экономики, предпринимательской активности и повышения инвестиционного климата», - добавил К. Айтуганов.





По его словам, также важно отметить, что в Конституции продолжает действовать норма - «пункт 4 статья 12, согласно которой иностранцы и лица без гражданства пользуются в Республике Казахстан правами и свободами, а также несут обязанности, установленные для граждан, если иное не предусмотрено Конституцией».





«Таким образом, по отношению к земле, находящейся в частной собственности, (праворегулятором) выступает Земельный кодекс РК. То есть действие статьи 26 не распространяется на землю и недра. Хотелось бы подчеркнуть, что Земельный кодекс РК содержит ряд ограничений для иностранцев, не позволяющих иметь в собственности землю», - заключил первый замминистра.





Ксения Давыдова, Астана