Казахстанский футболист Еркебулан Сейдахмет полетит на сборы «Зенита»

Воспитанник таразского футбола Еркебулан Сейдахмет сегодня вылетит на сборы вместе с молодежной командой «Зенита», сообщает корреспондент сообщает корреспондент KazFootball.kz





В беседе с корреспондентом KazFootball.kz Еркебулан Сейдахмет подтвердил информацию, что сегодня вместе с другими футболистами ФК «Зенит-2» полетит на УТС. Сборы питерского клуба будут проходить на Кипре.





Еркебулан Сейдахмет является воспитанником джамбулского футбола. На турнире Мемориала Гранаткина Сейдахмет был признан «Лучшим нападающим» соревнования. Юношеская сборная Казахстана U19 завоевала серебряные медали, уступив в финальном поединке сборной России с минимальным счетом 0:1.







