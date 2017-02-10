Президент подписал закон о судебно-экспертной деятельности и поправки к нему
10 февраля 2017, 17:22
Закон углубляет позитивные тенденции по расширению конкурентной среды в судебно-экспертной отрасли за счет развития института частной судебной экспертизы.
Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон «О судебно-экспертной деятельности», направленный на дальнейшее совершенствование судебно-экспертной деятельности, сообщает Zakon.kz.
Как ранее отмечалось, концептуальная новизна закона в том, что он углубляет позитивные тенденции по расширению конкурентной среды в судебно-экспертной отрасли за счет развития института частной судебной экспертизы.
В частности, исключены требования о необходимости наличия стажа работы в должности 5 лет в органах судебной экспертизы как обязательного условия получения лицензии физическим лицом.
Кроме того, в законе заложена высокая степень детализации механизмов приостановления, прекращения действия и лишения лицензии на занятие судебно-экспертной деятельностью.
Как ожидалось, принятие закона позволит: повысить правовую защищенность граждан и организаций, участвующих в уголовном судопроизводстве; урегулировать правовую основу судебно-экспертной деятельности; внести ясность и определенность в основные понятия, функции и принципы организации судебной экспертизы в Республике Казахстан.
Также Главой государства подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам судебно-экспертной деятельности», направленный на приведение законодательства страны в соответствие с новым законом «О судебно-экспертной деятельности».
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