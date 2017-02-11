В Алматинской области нейтрализовали две радикальные группы

"Комитетом национальной безопасности совместно с органами внутренних дел в период с 13 по 24 января в городе Алма-Ата и близлежащих районах Алма-Атинской области проведена серия специальных операций. Нейтрализована деятельность 2 радикальных групп, а также 6 отдельных лиц из числа приверженцев религиозно-экстремистской идеологии", — говорится в сообщении.





По данным ведомства, "всего по обвинению в причастности к пропаганде терроризма, подготовке к участию в террористической деятельности, разжиганию религиозной вражды и незаконному хранению оружия арестовано 15 человек".





"При обысках по местам жительства задержанных изъяты 5 гранат, атрибутика международных террористических организаций, литература и электронные носители информации с религиозным содержанием. Следственные действия продолжаются", — проинформировали в ведомстве.





Реализация указанных мероприятий, по данным КНБ, способствовала в том числе обеспечению должного уровня безопасности во время проведения "Универсиады-2017".