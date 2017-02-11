В Алматинской области нейтрализовали две радикальные группы
11 февраля 2017, 14:44
Всего по обвинению в причастности к пропаганде терроризма арестовано 15 человек.
В ходе специальных операций в Алматы и Алматинской области нейтрализованы радикальные группы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
"Комитетом национальной безопасности совместно с органами внутренних дел в период с 13 по 24 января в городе Алма-Ата и близлежащих районах Алма-Атинской области проведена серия специальных операций. Нейтрализована деятельность 2 радикальных групп, а также 6 отдельных лиц из числа приверженцев религиозно-экстремистской идеологии", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, "всего по обвинению в причастности к пропаганде терроризма, подготовке к участию в террористической деятельности, разжиганию религиозной вражды и незаконному хранению оружия арестовано 15 человек".
"При обысках по местам жительства задержанных изъяты 5 гранат, атрибутика международных террористических организаций, литература и электронные носители информации с религиозным содержанием. Следственные действия продолжаются", — проинформировали в ведомстве.
Реализация указанных мероприятий, по данным КНБ, способствовала в том числе обеспечению должного уровня безопасности во время проведения "Универсиады-2017".
Фото: AP Photo
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4843748-e7e2359b0ff457869a86a940df6c7182
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...