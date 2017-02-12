Работающей человеком-грелкой москвичке приходится ездить с охранником

Жительница Москвы по имени Виктория объявила себя в России первооткрывательницей сервиса «согрею постель», пишет «Комсомольская правда».

Как утверждает женщина, к услугам человека-грелки прибегают, в первую очередь, творческие люди - поэты, художники и писатели, а также бизнесмены. Многим из них ее услуги помогают справиться с бессонницей.

По ее словам, работа не включает никакого интима, и даже обнажаться ей не приходится – согревать кровать она ложится исключительно в ночной сорочке или пижаме. Обычно она приезжает за час до сна клиента, и не только согревает своим теплом его кровать, но и, по словам Виктории, «заряжает ее позитивной энергетикой» и создает все условия для того, чтобы у клиента потом получилось уснуть «сном младенца». Никаких вольностей клиентам не позволяется, во время процесса он может находиться и вести с девушкой-грелкой светские беседы, не более того.

Как утверждает Виктория, для своей безопасности она пользуется тревожной кнопкой, а на те заказы, которые кажутся ей подозрительными, выезжает с охранником. Разовый согрев кровати стоит 4900 рублей, но можно купить абонемент на 20 рабочих дней – он обойдется в 79 тысяч рублей. Для двуспальных кроватей действуют повышенные расценки. Интересно, что в Европе подобную услугу несколько лет назад включили в свой прейскурант некоторые отели. В качестве дополнительной услуги постояльцам можно пригласить штатного сотрудника отеля, одетого в флисовую пижаму или термокостюм, чтобы тот нагрел собой постель. По словам владельцев отелей, особенно популярностью услуга пользуется в холодные зимы.