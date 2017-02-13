Как можно получить бесплатное техническое образование в Казахстане

В текущем году в Казахстане стартует программа по предоставлению бесплатного технического образования по рабочим специальностям. МИА «Казинформ» на основе ответа Министерства образования и науки РК подготовило перечень требований для получения ТиПО. Бесплатное ТиПО можно получить в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 года. Участники В программе в приоритетном порядке могут участвовать молодёжь до 29 лет, выпускники школ, которые в течение нескольких лет не имели возможности поступить в вузы, работают без квалификации, а также безработные (независимо от регистрации в центрах занятости населения) и самозанятые. Также в программе для самозанятых предусмотрены краткосрочные курсы от 1 до 6 месяцев, где будут обучать еще и навыкам цифровой грамотности, английского языка и основам предпринимательства. Иностранные граждане не смогут принять участие в программе. Механизм Условия участия и предоставления бесплатного профессионально-технического образования и перечень учебных заведений будут утверждены местными исполнительными органами. В каждом населенном пункте будут работать мобильные группы, в которые войдут представители акиматов, местной полицейской службы, молодежных организаций и волонтеров. Они будут формировать списки претендентов ежегодно до 25 августа, которые будет утверждаться районной (городской) комиссией. До сентября областные управления образования должны будут заключить договоры с учебными заведениями, которые в свою очередь в течение трех рабочих дней должны зачислить заявителей в состав обучающихся. Для прохождения краткосрочных курсов претендентам нужно обратиться в центры занятости населения, организации образования, региональные палаты предпринимателей или к акиму с заявлением на участие. На основе предоставляемых документов центры занятости будут отправлять списки в районную (городскую) комиссию, которая должна будет дать ответ в течение трех рабочих дней. Специальности В рамках проекта определены приоритетные технические, технологические, сельскохозяйственные специальности - всего 160 специальностей. В целях увеличения подготовки рабочих кадров будут внедрены двухуровневые модульные программы, предусматривающие предоставления на первом уровне двух-трёх рабочих специальностей, на втором - специалиста среднего звена. К примеру, чтобы получить специальность электрика-механика, молодой человек должен освоить квалификации электрослесаря и электромонтера. В рамках краткосрочных курсов обучения будет осуществляться по таким профессиям, как машинист, электрик, сантехник, оператор, электромонтажник, слесарь, повар, машинист дорожно-строительных машин, различных кранов, стропальщик, плотник, столяр, бетонщик, арматурщик, сварщик и другие. Охват В течение 5 лет будет охвачено 320 тысяч человек, в том числе рабочими квалификациями - 106 тысяч человек (ежегодно по 21,3 тыс человек). Профессиональным обучением через краткосрочные курсы - 214 тысяч человек (в 2017 году - 26 тысяч человек, в 2018 - 36 тысяч человек, в 2019 - 46 тысяч человек, в 2020 - 50 тысяч человек, в 2021 - 56 тысяч человек). Финансирование Бесплатное профессионально-техническое образование будет осуществляться по рабочим квалификациям за счёт местных бюджетов. Итоги финансирования по подготовке кадров составляют - 118,7 млрд тенге (в 2017 году - 4,3 млрд тенге, в 2018 - 17,1 млрд тенге, в 2019 - 29,3 млрд тенге, в 2020 - 34,7 млрд тенге, в 2021 году - 33,3 млрд тенге).

Автор: Анеля Касымова