В Казахстане 600 тысяч молодых людей работают без оформления трудовых отношений

В Казахстане около двух миллионов работают без оформления трудовых отношений, из них 600 тысяч – молодые люди, прозвучало на экспертном обсуждении ««Неформальная занятость молодежи в условиях моногорода: проблемы, риски, решения»», организованном аналитической группой «Кипр» и Фондом Сорос-Казахстан, сообщает Zakon.kz





основная суть проблемы неформальной занятости населения – социально-экономический и правовой статус людей, представляющих этот сектор. Из-за низкой квалификации труда и случайного характера занятости эта категория граждан имеет нестабильный и часто невысокий доход. Их трудовые отношения никак не оформляются, что подразумевает исключение из систем социальной, правовой защиты и страхования. Остаются недоступными для них и банковские услуги. Эти обстоятельства в совокупности приводят к снижению удовлетворенности жизнью, что выступает питательной средой для криминализации и радикальной идеологии. Как отметили эксперты Из-за низкой квалификации труда и случайного характера занятости эта категория граждан имеет нестабильный и часто невысокий доход. Их трудовые отношения никак не оформляются, что подразумевает исключение из систем социальной, правовой защиты и страхования. Остаются недоступными для них и банковские услуги.





По словам депутатов Мажилиса, несмотря на выделяемые государством значительные ресурсы, предпринимаемые меры не всегда эффективны и имеют большой потенциал увеличения результативности. Депутат Мажилиса Ирина Смирнова считает, что эт о обусловлено отсутствием на уровне профильных ведомств необходимых знаний и наработанной практики взаимодействия с молодежью, находящейся вне официальных институтов и формальных трудовых отношений.





- Реализуемые меры чаще всего охватывают доступные молодежные группы, а политика по вовлечению неформально занятых не достигает своих конечных результатов, - говорит депутат. - Для того, чтобы решать проблему, профильные государственные и местные исполнительные органы должны в первую очередь наладить работающую двустороннюю коммуникацию с этой аудиторией, при этом язык общения должен быть доступным в части разъяснения и ответов. Важно использовать новые социальные технологии в сочетании с креативными подходами – например, вести активную работу в социальных сетях и непосредственно на «земле», в оффлайне.





Опираясь на результаты исследования, социолог Серик Бейсембаев считает, что «в моногородах рынок труда является очень узким. Доступный рынок формального трудоустройства представлен главным образом низкооплачиваемой работой, которая не привлекает молодежь (30-40 тыс. тенге). Чтобы претендовать на более высокую оплату труда, например, в крупных предприятиях, нацкомпаниях, необходимо преодолевать коррупционный барьер – это хорошие связи или взятка (от 100 тыс. до 1 млн. тенге)».





По мнению социолога, этот слой населения представляет собой серьезное бремя для бюджета страны, так как не платит налогов и социально не защищен. Благодаря этому образ неформально занятых/самозанятых заметно демонизируется в медиа и предстает в виде иждивенцев, незаслуженно пользующихся социальными, медицинскими и образовательными услугами от государства, подчеркнул он.





Людмила Белова, председатель совета директоров рекрутинговой компании Smart Solution Personal среди причин «серой» занятости молодежи назвала отсутствие доступа к электронной базе безработных. Неформально занятые находятся в замкнутом круге – они выключены из системы трудоустройства и не могут в нее попасть. Нет информации, нет соцзащиты, более того, не у всех есть доступ к интернету. Людмила Белова считает, что государство должно осуществить сертификацию работодателей и предоставить доступ к базе соискателей. На данный момент нет ни того, ни другого.





Председатель попечительского совета Центра прикладных исследований «Талап» Рахим Ошакбаев подтверждает, что уровень безработицы может быть недооценен в 3 раза (до 15% от реального экономически активного населения) за счет «непродуктивно самозанятых» и «неактивных».





- За последний год ситуация с молодежной безработицей резко ухудшилась, - заявил эксперт. - Доля ничем не занятой молодежи (NEET – не учатся и не работают) выросла до 9,5% от населения в возрасте 15-28 лет.



