Снижение доллара до 300 тенге не исключает аналитик

Казахстанскую валюту на прошлой неделе здорово штормило. Сначала смена рыночных настроений позволила доллару США взлететь к 324,62 тенге, а затем инвесторы, успокоившись, вернули американскую валюту к 323,55 тенге. Средневзвешенный курс доллара в понедельник, 13 февраля, оценивается в 321,66 тенге. Тенге, таким образом, вернулся к тренду на укрепление, сообщает Zakon.kz





"В кулуарах валютного сегмента KASE обсуждают вероятность снижения доллара США в область 300 тенге. Такая перспектива действительно существует, но не факт, что она близка к реализации. Пока нефть держится относительно дорогой, сырьевые валюты ощущают выраженную поддержку. Как только баррель выйдет за границы устойчивого диапазона, то изменятся горизонты и для тенге в том числе", - сообщила старший аналитик Альпари Анна Бодрова.





По ее словам, цены на нефть, несмотря на довольно сильные колебания внутри дня, остаются в среднесрочном торговом диапазоне $55-57,50. Пока баррель Brent удерживается внутри указанных прочных границ, вся расстановка сил на товарно-сырьевых рынках остается текущей. Инвесторы довольно позитивно оценили вполне ожидаемые цифры от международного энергетического агентства по сокращению добычи сырья с начала текущего года. В среднем, показатель суточной добычи упал на 1,4 млн баррелей в сутки, то есть ровно так, как и должно было быть в соответствии с соглашением ОПЕК+. Участники торгов, впрочем, среагировали более чем эмоционально, в результате чего цены на нефть сначала резко увеличились, а затем плавно вернулись в проторгованный коридор.





"Ожидания по валютам на новую неделю нейтральные, все действующие тенденции останутся в силе. Доллар США проторгуется в рамках 320,55-322,85 тенге. Евро останется в пределах отметок 342,50-346,50 тенге", - отметила аналитик.



