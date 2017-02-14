Сагинтаев акимам: Не просите деньги, если не можете осваивать
14 февраля 2017, 12:52
Премьер-министр РК отчитал акимов ряда регионов за неосвоение бюджетных средств, выделенных на реализацию проектов «Нурлы жол».
На заседании Правительства РК рассмотрели ход реализации Государственной программы инфраструктурного развития «Нурлы жол» на 2015-2019 годы. Во время обсуждения выяснилось, что не во всех регионах выделенные деньги в рамках этой программы освоены в полном объеме, передает корреспондент Zakon.kz.
«Когда мы обсуждали этот вопрос по итогам девяти месяцев в прошлом году, уважаемые акимы, вы меня заверяли, что все выделенные деньги будут освоены в полном объеме, но как мы видим, не во всех регионах освоение имеется в полном объеме. Акмолинская область, Сергей Витальевич», - обратился премьер-министр Бакытжан Сагинтаев к главе Акмолинской области Сергею Кулагину.
По словам С. Кулагина, средства «пришли в конце года», в связи с чем были сорваны сроки их освоения.
«Что касается неосвоения 900 млн тенге. Уважаемый Бахытжан Абдирович, я был у вас на приеме, докладывал об этом. Деньги пришли в конце года. По миллиарду 100 млн - разбиты на три лота. Первый лот - это наш водопровод - 411 млн, второй - 300 млн - это канализация и третий - это энергетика. По первому лоту, по водопроводу мы провели с первого раза конкурс и с середины ноября начали работать. По второму лоту - канализация, мы дважды проводили. Первый раз финконтроль нам сказал, что мы неправильно его провели. Со второго раза у нас получилось, поэтому начали работы в декабре. По энергетике два раза проводили и два раза финконтроль отменял эти тендеры. Сейчас в суде эти дела, поэтому, в принципе, мы все вопросы решили, но то, что поздно деньги выделены были, это, конечно, повлияло. Все замечания ваши принимаем, будем принимать меры», - пообещал аким.
Про причины неосвоения 350 млн тенге в Костанайской области рассказал аким этого региона Архимед Мухамбетов.
«Это индустриальная зона, корректировку вносили, я уже вам докладывал - 11 млрд тенге стоило ТЭО. Мы сократили до 5 млрд тенге, то есть сэкономили. И вот в конце года 350 млн тенге. Спасибо, на РБК поддержали, в этом году мы освоим, все недостатки мы устраняем», - пояснил он.
В то же время аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков сообщил, что неосвоение 138 млн тенге - это «экономия по итогам госзакупок».
«Работы были выполнены с экономией еще 42 млн тенге по инфраструктурных проектам. По остальным объемом финансирования - по реализации проекта подведения инженерной инфраструктуры в районе ИЖС потребовалась дополнительная корректировка проектно-сметной документации. По итогам этой корректировки та сумма также, возможно, будет отнесена к экономии, в связи с тем, что уже выполнены эти работы. И 10 миллионов из-за погодных условий не удалось выполнить в полном объеме по сетям канализации и электроснабжения», - уточнил глава региона.
Однако ответы акимов не удовлетворили премьер-министра.
«Исходя из двух отчетов акимов, я понимаю, что я виноват: меня уже об этом информировали, мне докладывали, что вы сейчас об этом говорите, так я это понимаю. Ну, тогда не просите деньги, если не можете осваивать. И не надо будет ко мне ходить заранее, предварительно меня уведомлять о том, что деньги не осваиваете, это не только к вам относится, в целом я говорю», - подчеркнул Б. Сагинтаев.
В то же время, по его мнению, необходимо менять практику выделения бюджетных денег и не выдавать их в конце года, чтобы избежать неосвоения.
«В принципе для населения неважно, финконтроль проверяет или какие-то управления Акмолинской области тендеры вовремя не проводят. Самое главное - деньги выделены, они не освоены и соответствующую услугу население качественно не получает. Это плохо. Поэтому может какую-то практику взять, если в конце года регионы просят большие деньги, то лучше не выделять. Зачем выделять миллиард тенге в конце года, когда заранее знаем, что тендер не пройдет, туда включатся еще наши проверяющие органы - финконтроль, еще кто-то. Зачем? Лучше в начале года отложить, пусть будут в резерве, на следующий год в начале года получат и пройдут все процедуры», - сказал глава Кабмина.
В заключение Б. Сагинтаев поручил министру финансов РК Бахыту Султанову «жестко действовать» в отношении тех проектов, по которым проводятся корректировки.
«Как можно отставание по строительству инженерных коммуникаций связывать с корректировкой технического обоснования, финансово-экономических обоснований, ПСД и несвоевременное проведение мероприятий? Как можно, Бахыт Турлыханович, деньги выделать на такие проекты? Деньги получают, а потом начинают все подряд корректировать. Вы же получили замечание от Главы государства. Жестко действуйте!» - резюмировал Премьер-министр РК.
Ксения Давыдова, Астана.
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