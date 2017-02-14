В Москве совершено нападение на инкассаторов Спецсвязи России

"Вооруженное нападение совершили трое неизвестных возле отделения "Почты России" на улице Римского-Корсакова. Преступники обстреляли инкассаторов ФГУП "Главный центр специальной связи", однако в завязавшейся перестрелке один из бандитов погиб, а второй получил ранение. Двое преступников, включая раненого, скрылись, не сумев взять деньги. При нападении также ранен один инкассатор", - сказал собеседник агентства.





На месте преступления работает следственно-оперативная группа, в городе для поиска преступников объявлен план "Перехват". По словам очевидцев, два преступника укрылись в близлежащих домах, сотрудники полиции проверяют подъезды и обследуют территорию района Отрадное.





ФГУП "Главный центр специальной связи" было создано 1 августа 1939 года и является лидером в области доставки специальной корреспонденции и особо опасных грузов на всей территории России и стран СНГ.

По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Юлия Иванова, "уголовное дело возбуждено по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". По словам Ивановой, в нападении участвовали три человека.





Ранее сообщалось о нападении на инкассаторов "Почты России". В пресс-службе федерального почтового оператора сообщили, что "нападение на инкассаторов произошло вне помещения и не на территории отделения связи".