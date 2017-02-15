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В Алматы пожар на СТО уничтожил 5 машин

15 февраля 2017, 08:53

Жертв и пострадавших нет.


В Алматы произошел крупный пожар, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС города.

Пожар произошел на СТО по адресу Жетысуский район ул. Омская д.125 "а". Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 8 минут.

"К моменту прибытия огнеборцев обстановка была следующая: горела СТО с пятью автомашинами внутри. В ходе тушения пожара эвакуировано 4 газовых баллона", - говорится в сообщении.

От возгорания удалось спасти катер, а находящееся внутри СТО автомобили сгорели полностью.

Принятыми мерами огнеборцев пожар локализован в 06:00 часов и ликвидирован 06:27 часов.

Общая площадь пожара составила 200 кв.м.

Жертв и пострадавших нет.

Фото: Казинформ

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