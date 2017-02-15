Глава МИР РК: В 2017 году под ИЖС будет выделено 40 тысяч участков

В 2017 году будет выделено порядка 40 тысяч участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Об этом сегодня в мажилисе в ходе пленарного заседания заявил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





Вопрос по этой теме главе ведомства задала депутат Ирина Аронова.





«На наших встречах с избирателями в регионах часто задают вопрос о предоставлении земельных участков бесплатно в размере 10-ти соток для строительства индивидуального жилья. При этом, мы с вами хорошо знаем, что предоставление земельных участков возможно только при наличии соответствующей инфраструктуры. Если гражданин сам хочет построить жилье, мы с вами понимаем, что это необходимо поощрять и предоставлять им такую возможность», - сказал она.





По ее словам, комплексные меры по развитию рынка жилья предлагается реализовывать через новую программу «Нурлы жер». И основные финансовые потоки по ней уже предусмотрены.





"Большие финансовые потоки с начала 2018 года. Сегодня в рамках данного уточнения (бюджета на 2017-2021 гг. – прим. авт.) предлагается предусмотреть 8 млрд. тенге лишь для вкладчиков жилищного строительного сберегательного банка Казахстана. Вопрос. Как будете поддерживать ИЖС, если на подведение инфраструктуры в 2017 году такие средства не предусмотрены?» - отметила депутат.





Однако, по данным министра на реализацию программы «Нурлы жер» выделяется 152 млрд. тенге. Из них – большая часть именно на подведение инженерной инфраструктуры.





«Это 86 млрд. для выдачи земельных участков. Это является основным необходимым механизмом подведения инфраструктуры инженерно-коммуникационной. И в рамках этого планируется, что в этом году порядка 40 тысяч участков выдать под ИЖС», - сказал министр Касымбек.





Автор: Татьяна Ковалева, Астана