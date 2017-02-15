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В ЦОНах восстановили работу базы данных

15 февраля 2017, 14:06

Теперь казахстанцы снова могут получать в ЦОНах весь спектр государственных услуг.


Завершены технические работы по восстановлению работоспособности государственной базы данных «Регистр недвижимости». Теперь казахстанцы снова могут получать в ЦОНах весь спектр государственных услуг, сообщает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу «Правительство для граждан».

«Во время сбоя системы были недоступны услуги по линии недвижимости. Кроме того, желающие прописаться не могли воспользоваться возможностью проверить регистрационный код адреса, что затрудняло временную регистрацию по месту жительства», - говорится в сообщении.

Напомним, что в ЦОНах страны продолжается временная регистрация, которую в данный момент казахстанцы могут получить без очередей. Загруженность ЦОНов можно увидеть на официальном сайте госкорпорации www.goscorp.kz, информация на котором обновляется каждый час.

Фото: Казинформ

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