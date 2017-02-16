Pagani представил родстер Huayra

Компания Pagani Automobili итальянского инженера и коллекционера автомобилей Горацио Пагани официально представила свою новую модель – родстер Huayra. Ее публичный мировой дебют состоится в марте на Женевском автосалоне.





По собственному признанию Пагани, Huayra Roadster – самый сложный из всех его проектов. Работа над открытым суперкаром началась еще в 2010 году, и изначально его собирались выпустить уже в 2014-м – через три года после премьеры купе Huyara. Однако в 2013 году компания полностью переосмыслила концепцию и начала проектировать машину заново. В итоге Huayra Roadster получился больше похож не на оригинальную «Уайру» образца 2011 года, а на экстремальное купе Huayra BC 2016-го, которое отличается от своего предшественника полностью переработанным кузовом, подвеской, силовой установкой и рядом других модификаций, направленных на снижение массы и улучшение динамических характеристик.





Горацио Пагани поставил перед собой и своей командой нетривиальную задачу – сделать родстер легче купе. И у него получилось: сухую массу удалось сбросить примерно на 80 кг – до 1280 кг. Среди прочего, это стало возможным благодаря новому типу углеродного волокна под названием Carbo-Triax HP52. В Pagani Automobili говорят, что композитные материалы, из которых изготовлен монокок Huayra Roadster, совершеннее тех, что используются при производстве болидов «Формулы-1». Одновременно жесткость всей конструкции увеличилась на 52%, также выросла жесткость на кручение – то есть открытый суперкар не только не уступает модели с фиксированным верхом, но даже превосходит ее.





Для родстера разработали сразу две съемных крыши на выбор: жесткую карбоновую со стеклом и мягкую на карбоновом каркасе. По утверждению производителя, обе легко устанавливаются и убираются, причем мягкий вариант можно возить с собой в багажном отсеке.





В движение Pagani Huayra приводит 6,0-литровый двигатель Mercedes-AMG V12 серии M 158, настроенный на 764 л.с. и 1000 Нм. Для сравнения, у Huayra Coupe схожий агрегат выдает 730 л.с. и 1000 Нм, а у Huayra BC Coupe – 790 л.с. и 1098 Нм. Семиступенчатый робот Xtrac нового поколения, активный задний дифференциал и облегченную на 25% подвеску родстер позаимствовал у BC-версии. Оттуда же взялась система стабилизации с пятью режимами, хотя для Huayra Roadster ее еще доработали. Карбон-керамические тормоза Brembo – шестипоршневые передние и четырехпоршневые задние – были созданы специально для новой модели, так же как и шины Pirelli PZero Corsa, в которые обуты 20-дюймовые передние и 21-дюймовые задние кованые алюминиевые диски.





Тираж Pagani Huayra Roadster ограничен всего 100 экземплярами, причем большая их часть уже распродана. Начальная цена – 2 миллиона 280 тысяч евро без учета налогов.



