Раскопки в ЮКО: Гробницу Чингисхана откроют только с разрешения Назарбаева

Уже несколько месяцев возле города Арысь, рядом с поселком Лесхоз в Южно-Казахстанской области ведутся раскопки. По словам семейной пары Смана Отеген и Гулжанар Алтынбек, именно в этом месте лежит великий полководец Чингисхан , пишет , пишет Zamana.kz





"Ко мне во сне явился мой четвертый прадед Манас. Он мне сказал, что хочет познакомить меня с кем-то, но при условии, что я принесу жертву. На следующий день мы зарезали барана. Через два дня я снова увидела вещий сон, прадед привел с собой человека. К моему удивлению им оказался сам Чингисхан», - говорит Гулжанар Алтынбек.









По словам женщины, через некоторое время ей явился и сам Чингисхан. «Он мне сказал, чтобы я его послушалась и поехала в Южный Казахстан. Когда доеду до города Арысь, то должна повернуть к югу», - рассказала Гулжанар.





На данный момент, говорят супруги, до гробницы великого полководца осталось 30 сантиметров, однако продолжать раскопки нельзя - Чингисхан ждет разрешения Нурсултана Назарбаева. Они уверяют - если гробница будет открыта, страну ждут изменения в лучшую сторону, не будет коррупции, предательства и лжи.





"Чингисхан сказал мне, что лежит в этом месте. "Вынесите меня на землю. Я не монгол, я из рода қият. Мои родители - казахи, а жена из рода қонырат". Так сказал он", - утверждает Гулжанар.





Со слов супругов, глава государства скоро приедет на это место и в будущем здесь будут построены гостиницы, музеи и будет возведен купол.



