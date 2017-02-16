Никита Джигурда подал в суд на учёного, не признающего его богом
16 февраля 2017, 14:40
Нравственные страдания от нежелания признавать в нём божественную сущность актёр оценил в 150 тысяч рублей.
Никита Джигурда обратился в Савёловский суд Москвы с иском на сектоведа Александра Дворкина. Поводом стала перепалка между Джигурдой и Дворкиным в одном из ток-шоу, пишет Life.ru.
По мнению истца, Александр Дворкин нарушил его права на свободу совести и вероисповедания, когда раскритиковал основанную им секту джигурдизма, где во главе стоит Никита Джигурда, объявленный живым богом.
Джигурда требует запретить Дворкину въезд в Россию, утверждая, что сектовед имеет гражданство США. За моральный ущерб и причинённые нравственные страдания Никита Джигурда требует взыскать с ответчика 150 тысяч рублей.
Гайдар Батырханов
Фото РИА Новости
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