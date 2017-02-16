Никита Джигурда подал в суд на учёного, не признающего его богом

Никита Джигурда обратился в Савёловский суд Москвы с иском на сектоведа Александра Дворкина. Поводом стала перепалка между Джигурдой и Дворкиным в одном из ток-шоу

По мнению истца, Александр Дворкин нарушил его права на свободу совести и вероисповедания, когда раскритиковал основанную им секту джигурдизма, где во главе стоит Никита Джигурда, объявленный живым богом.





Джигурда требует запретить Дворкину въезд в Россию, утверждая, что сектовед имеет гражданство США. За моральный ущерб и причинённые нравственные страдания Никита Джигурда требует взыскать с ответчика 150 тысяч рублей.