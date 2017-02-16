Организаторов лотерей обяжут выделять на развитие спорта 10% от выручки

«Сейчас лотерейные игровые виды никто не контролирует. Но министерство будет устанавливать специальное документирование, где будем следить, сколько была выручка от продажи билетов. Кто является обладателем выигрышей, сколько налоговых поступлений идет. И самое главное - сейчас мы подписали договор, где 15% от призового фонда, от выручки, то есть от собственного дохода того, кто проводит лотерейную деятельность, будет идти на развитие спорта», - сказал Мухамедиулы на заседании коллегии ведомства в Астане.



