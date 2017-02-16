Известные футболисты пожертвуют свои мозги ученым
16 февраля 2017, 17:02
Решение Коэна поддержал его ровесник Пэт Креранд, звезда клуба "Манчестер Юнайтед".
77-летний спортсмен Джордж Коэн, бывший участник сборной Англии по футболу и чемпион мира 1966 года, заявил, что готов пожертвовать свой мозг ученым, которые недавно установили взаимосвязь между игрой в футбол и неизбежном наступлением старческой деменции. Решение Коэна поддержал его ровесник Пэт Креранд, звезда клуба "Манчестер Юнайтед", сообщает The Telegraph, передает Вести.ru.
"Мы хотим помочь исследователям, которые изучают взаимосвязь профессиональной деятельности спортсменов и их здоровья", — заявил Коэн.
"Необходимо понять, чем рискуют футболисты, которые с детства занимаются любимым делом", — отметил британец.
Коэн заявил, что если его родственники не будут против, он с удовольствием пожертвует свой мозг науке.
"К тому моменту, как придет время обсудить этот вопрос, мне мозг уже будет не нужен", — усмехнулся Коэн.
Ранее зарубежные СМИ писали о том, что сотрудники Университетского колледжа Лондона и Кардиффского университета изучили влияние игры головой в футболе на мозг спортсменов.
Ученые исследователи мозги шести умерших мужчин, каждый из которых в среднем отыграл в футбол по 26 лет. После достижения 60-летнего возраста у всех бывших спортсменов начало развиваться слабоумие. Из этого исследователи сделали вывод, что играть в футбол головой не менее опасно, чем заниматься боксом. В настоящий момент, изучение влияния популярной игры на здоровье спортсменов продолжается.
Фото telegraph.co.uk
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