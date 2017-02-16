Известные футболисты пожертвуют свои мозги ученым

77-летний спортсмен Джордж Коэн, бывший участник сборной Англии по футболу и чемпион мира 1966 года, заявил, что готов пожертвовать свой мозг ученым, которые недавно установили взаимосвязь между игрой в футбол и неизбежном наступлением старческой деменции. Решение Коэна поддержал его ровесник Пэт Креранд, звезда клуба "Манчестер Юнайтед", сообщает The Telegraph, передает передает Вести.ru





"Мы хотим помочь исследователям, которые изучают взаимосвязь профессиональной деятельности спортсменов и их здоровья", — заявил Коэн.





"Необходимо понять, чем рискуют футболисты, которые с детства занимаются любимым делом", — отметил британец.





Коэн заявил, что если его родственники не будут против, он с удовольствием пожертвует свой мозг науке.





"К тому моменту, как придет время обсудить этот вопрос, мне мозг уже будет не нужен", — усмехнулся Коэн.





Ранее зарубежные СМИ писали о том, что сотрудники Университетского колледжа Лондона и Кардиффского университета изучили влияние игры головой в футболе на мозг спортсменов.





Ученые исследователи мозги шести умерших мужчин, каждый из которых в среднем отыграл в футбол по 26 лет. После достижения 60-летнего возраста у всех бывших спортсменов начало развиваться слабоумие. Из этого исследователи сделали вывод, что играть в футбол головой не менее опасно, чем заниматься боксом. В настоящий момент, изучение влияния популярной игры на здоровье спортсменов продолжается.



