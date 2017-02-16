Министр здравоохранения РК высказался о регулировании цен на лекарства

Министр здравоохранения Республики Казахстан Елжан Биртанов рассказал о регулировании цен и путях снижения стоимости лекарств и медицинских препаратов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

«Мы, как государство, имеем право регулировать цены и надбавки только в части госрасходов, - сказал он. - То есть, когда лекарства закупаются за счет государства или в рамках госуслуг. Проводим референтное ценообразование. Эту систему мы внедрили в позапрошлом году и будем ее улучшать с каждым годом. Мы смотрим на цены препаратов в близлежащих странах и фиксируем их. В прошлом году, за счет этого нам удалось сэкономить значительные средства, несмотря на девальвацию. Цены на медицинские препараты в городе значительно варьируются. Надо это прекращать. Нами разрабатываются поправки в Кодекс об охране здоровья, чтобы у министерства было право регулировать цены. Будем обсуждать этот вопрос с предпринимателями и компаниями, которые занимаются дистрибьюцией, поскольку это влияет на их доходы. Разумеется, мы не хотим ломать дистрибьютерский рынок, хотим сделать его цивилизованным и стабильным. Мы в первую очередь действуем в интересах граждан».

В связи с маркировкой лекарств в соседней России медикаменты могут подорожать на 20%. Это отразится и на росте цен препаратов, ввозимых в Казахстан.

«В данный момент мы совместно с Палатой предпринимателей Казахстана осуществляем анализ работы системы лекарственного обеспечения. Рассматриваем IT-решения, которые позволят каждому гражданину отслеживать лекарства в розничной торговле. Мы сможем по штрих-коду увидеть страну производителя, дату регистрации и т.д. Эта технология позволит бороться контрафактной продукцией и нелегальным ввозом.

Любые затраты, которые несут производители, они вкладывают в продукцию. Потенциально повышение цены в импортируемую продукцию есть, поскольку цена привязана к валюте страны производителя, из-за колебания курса возможно повышение цены. Единственный выход это - отечественное производство», - резюмировал Е.Биртанов.

По его мнению, внесение законодательных поправок может значительно повлиять на лекарственный рынок Казахстана. К примеру, после вступления в силу постановления главы Узбекистана «О мерах по дальнейшему улучшению обеспечения населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» цены на медпрепараты снизились на 44%.