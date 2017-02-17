В Пакистане произошел взрыв в храме

Местные больницы Сехван-Шарифа не справляются с большим числом пострадавших в результате взрыва.

По меньшей мере 70 человек погибли при взрыве в одном из храмов Пакистана, сообщает местная полиция. Об этом пишет Русская служба ВВС.

Более 150 человек получили ранения, многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Этот взрыв стал самым смертоносным в стране с начала этого года. Взрыв произошел в городе Сехван-Шариф в провинции Синд.

Смертник взорвал себя в мавзолее философа и поэта Лалы Шахбаза Каландара - это один из самых популярных храмов страны.

Взрыв произошел, когда в храм собрались верующие для вечерней молитвы.

Местные медицинские учреждения не справляются с большим числом жертв. Пострадавших переправляют в больницы в другие города страны.

Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в России и других странах мира группировка "Исламское государство".

В среду в стране еще два взрыва, организованных смертниками, в которых погибли как минимум семь человек.

В понедельник при взрыве в городе Лахор погибли по меньшей мере 13 человек, а ранения получили более 100 человек.

За эту атаку на себя ответственность взяла группировка "Джамаат-ур-Ахрар", которая является подразделение "Талибана".