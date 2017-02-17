Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Китае произошел взрыв на предприятии, есть пострадавшие

17 февраля 2017, 14:09

В настоящий момент ведется расследование причин случившегося, уточняются детали произошедшего.


Взрыв произошел на предприятии в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, есть пострадавшие, передает в пятницу агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти, передает РИА Новости.

Сообщается, что взрыв произошел на одном из предприятий в городе Сунъюань.

Отмечается, что в результате случившегося есть пострадавшие, возможны жертвы, однако их число не называется. В настоящий момент ведется расследование причин случившегося, уточняются детали произошедшего.

Иван Булатов
Фото © Fotolia/ Fotokon

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...