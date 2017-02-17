В Китае произошел взрыв на предприятии, есть пострадавшие

Взрыв произошел на предприятии в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, есть пострадавшие, передает в пятницу агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти





Сообщается, что взрыв произошел на одном из предприятий в городе Сунъюань.

Отмечается, что в результате случившегося есть пострадавшие, возможны жертвы, однако их число не называется. В настоящий момент ведется расследование причин случившегося, уточняются детали произошедшего.





Иван Булатов