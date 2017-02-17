В Афганистане 20 солдат погибли после атаки ИГ

Порядка 20 солдат ВС Афганистана погибли в результате атаки террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщает агентство Associated Press, передает РИА Новости.





По словам местных властей, нападение было совершенно в ночь на пятницу в провинции Нангархар на западе страны. Боевики ИГ атаковали сторожевые отряды сил Афганистана с трех направлений. За несколько часов боестолкновений 17 солдат погибли.





Армии Афганистана, в свою очередь, удалось ликвидировать 21 боевика.





Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны десятикратно по сравнению с прошлым годом возросло влияние ИГ.



