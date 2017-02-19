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В ЗКО перевернулась фура с сухофруктами

19 февраля 2017, 07:21

Как рассказал водитель большегруза, он двигался из Узбекистана в Украину. Через Уральск проезжал транзитом.


ДТП произошло на трассе Уральск-Саратов в 10 километрах от города, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Как рассказал водитель большегруза, он двигался из Узбекистана в Украину. Через Уральск проезжал транзитом.

"Фура слетела с трассы из-за нечищенной обочины. Я везу 20 тонн сухофруктов. Машина лежит под трассой уже третий день, но помощи ни от кого нет", - сообщил водитель.

Водитель был вынужден нанять людей, чтобы они помогли спасти груз. Теперь мужчины вытаскивают коробки с сушеными абрикосами и виноградом, а также мешки с сухофруктами и складируют их на обочине дороги.

Также водитель большегруза посетовал на то, что он никак не может связаться со страховой компанией. Другие подробности происшествия выясняются.

Фото: Мой город

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