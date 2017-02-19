Сельский аким госпитализирован в результате ДТП в Карагандинской области
19 февраля 2017, 11:28
С места ДТП скорая помощь доставила шестерых пострадавших в больницу. Среди госпитализированных - аким села Жумаш Жиренбаев.
Аким поселка Сарыозек Осакаровского района Карагандинской области и пятеро человек получили травмы в результате лобового столкновения акиматовской машины со встречным транспортом, передает МИА «Казинформ».
Установлено, что служебный автомобиль акимата села Сарыозек марки «Рено Дастер» столкнулся на встречной полосе на участке трассы Караганда-поселок Актау с автомобилем «Лада Приора».
С места ДТП скорая помощь доставила шестерых пострадавших в больницу. Среди госпитализированных - аким села Жумаш Жиренбаев.
«Никто из шестерых госпитализированных не находится в критическом состоянии. Пятеро помещены в отделение нейрохирургии. Еще один доставленный после осмотра в отделении травматологии был отпущен», - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Карагандинской области Айжан Иса.
В должности акима Жумаш Жиренбаев находится с 8 декабря 2016 года.
Фото: МИА Казинформ
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