Сбивший пешехода водитель Porsche умер от ран

Очевидцы сообщают, что водитель иномарки в салоне находился не один.

Пассажир Porsche, разорвавшего на части пешехода на Мосфильмовской улице, по словам очевидцев, скончался. Однако информация о двух жертвах официально пока не подтверждена, сообщает сообщает РЕН ТВ





По сведениям очевидцев, водитель, совершивший наезд на пешехода, ехал с пассажиром.





Авария произошла в около 7 утра возле дома 34 на Мосфильмовской улице.





Отмечается, что оба находившихся в машине получили травмы, оба были госпитализированы. По неофициальной информации, один из пострадавших умер в больнице.





Как сообщает источник РЕН ТВ, автомобилист, совершив наезд на человека, и проехал с ним на капоте еще порядка 100 метров. Затем машина врезалась в машины на парковке, после чего авто загорелось





Обстоятельства ДТП устанавливаются.







