Сбивший пешехода водитель Porsche умер от ран
19 февраля 2017, 19:13
Очевидцы сообщают, что водитель иномарки в салоне находился не один.
Пассажир Porsche, разорвавшего на части пешехода на Мосфильмовской улице, по словам очевидцев, скончался. Однако информация о двух жертвах официально пока не подтверждена, сообщает РЕН ТВ.
По сведениям очевидцев, водитель, совершивший наезд на пешехода, ехал с пассажиром.
Авария произошла в около 7 утра возле дома 34 на Мосфильмовской улице.
Отмечается, что оба находившихся в машине получили травмы, оба были госпитализированы. По неофициальной информации, один из пострадавших умер в больнице.
Как сообщает источник РЕН ТВ, автомобилист, совершив наезд на человека, и проехал с ним на капоте еще порядка 100 метров. Затем машина врезалась в машины на парковке, после чего авто загорелось
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Фото: life.ru.
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