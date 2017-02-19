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Сбивший пешехода водитель Porsche умер от ран

19 февраля 2017, 19:13

Очевидцы сообщают, что водитель иномарки в салоне находился не один.


Пассажир Porsche, разорвавшего на части пешехода на Мосфильмовской улице, по словам очевидцев, скончался. Однако информация о двух жертвах официально пока не подтверждена, сообщает РЕН ТВ.

По сведениям очевидцев, водитель, совершивший наезд на пешехода, ехал с пассажиром.

Авария произошла в около 7 утра возле дома 34 на Мосфильмовской улице.

Отмечается, что оба находившихся в машине получили травмы, оба были госпитализированы. По неофициальной информации, один из пострадавших умер в больнице.

Как сообщает источник РЕН ТВ, автомобилист, совершив наезд на человека, и проехал с ним на капоте еще порядка 100 метров. Затем машина врезалась в машины на парковке, после чего авто загорелось

Обстоятельства ДТП устанавливаются.


Фото: life.ru.

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