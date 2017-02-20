ЕЭК разработала решения для полноценного запуска Таможенного кодекса ЕАЭС

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) начала размещение на сайте Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проектов первоочередных решений к Таможенному кодексу ЕАЭС. Проекты опубликованы для проведения оценки регулирующего воздействия. Решения должны вступить в силу одновременно с новым Таможенным кодексом Союза. Всего в перечне 26 первоочередных вопросов, которые требуют разработки решений Комиссии и без которых новый Кодекс не сможет заработать в полной мере.

В настоящее время на общественное обсуждение представлены проекты трех решений, регламентирующих деятельность уполномоченных экономических операторов (УЭО). Эти проекты касаются установления формы свидетельства о включении в реестр УЭО, порядка ее заполнения и формы заявления, которое кандидат на получение статуса УЭО будет подавать для включения в реестр. Решения упростят процедуры для юридических лиц, претендующих на включение в реестр УЭО. По новым правилам на получение статуса уполномоченного экономического оператора смогут претендовать все участники внешнеэкономической деятельности: экспортеры, импортеры, перевозчики, владельцы складов временного хранения. Проект окажет положительное воздействие на адресатов регулирования.

Новые требования к складским помещениям и открытым площадкам УЭО, на которых товары будут временно храниться и где будут совершаться таможенные операции и проводиться таможенный контроль, исключают возможность несанкционированного доступа к товарам, находящимся под таможенным контролем, а также неправомерных действий с ними посторонних лиц, что может привести к негативным последствиям для потенциального и действующего УЭО. Транспортные средства уполномоченных экономических операторов должны быть допущены к международной перевозке под таможенными пломбами и печатями.

При разработке проектов решения ЕЭК учитывались стандарты Всемирной таможенной организации и опыт Европейского союза, международные стандарты и передовая практика, в том числе Рамочные стандарты безопасности и облегчения международной торговли Всемирной таможенной организации, Соглашение Всемирной торговой организации об упрощении процедур торговли. В ближайшее время будут размещены проекты решений по другим вопросам таможенного регулирования.

С проектами решений можно ознакомиться здесь: https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/Regulation.aspx

Обсуждение продлится до 17 марта.

Справка

Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС находится в процессе подписания. Новый свод таможенных правил значительно перераспределяет уровни регулирования в Союзе. В частности, перечень вопросов, регулирующийся на наднациональном уровне через решения Комиссии, увеличится в три раза.

С перечнем вопросов, требующих разработки решений Комиссии в первоочередном порядке, а также с текстом Таможенного кодекса ЕАЭС, представленного для рассмотрения на заседании Высшего Евразийского экономического совета 26 декабря 2017 года, на основе которого были подготовлены проекты решений Комиссии, опубликованные на Правовом портале, можно ознакомиться здесь:http://www.eurasiancommission.org/ru/act/tam_sotr/dep_tamoj_zak/Pages/hot.aspx