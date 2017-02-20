Крупное ДТП на юге Китая унесло жизни пяти человек
20 февраля 2017, 09:10
Устанавливается причина массового ДТП, продолжается расследование.
Пять человек погибли, двое получили ранения в ДТП с участием пяти автомобилей в провинции Юньнань на юге Китая, сообщает РИА новости со ссылкой на сайт "Юньнань ван".
Авария с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей произошла в воскресенье вечером на шоссе G85 в районе города Чжаотун. Пострадавшие находятся в больнице. В настоящий момент устанавливается причина массового ДТП, продолжается расследование.
Фото: AP Photo/ Ng Han Guan
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