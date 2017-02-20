Прямая трансляция правительственного часа в Мажилисе Парламента РК
20 февраля 2017, 09:55
Министр образования и науки Ерлан Сагадиев отчитается о ходе реализации Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2016 – 2019 годы.
В Мажилисе Парламента РК начался правительственный час, на котором министр образования и науки Ерлан Сагадиев отчитается о ходе реализации Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2016 – 2019 годы, сообщает Zakon.kz.
На заседание приглашены руководители министерств: финансов, культуры и спорта, труда и социальной защиты населения, здравоохранения, по инвестициям и развитию, информации и коммуникаций, а также акиматов: Актюбинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областей.
Среди приглашенных представители: АОО «Назарбаев интеллектуальные школы», Национального центра тестирования, Национальной академии образования им. И. Алтынсарина, республиканского научно-практического центра «Учебник», АО «Информационно-аналитический центр», НАО «Холдинг «Кәсіпкор», Наицонального центра повышения квалификации «Өрлеу», Казахстанской ассоциации родителей по поддержке семьи и семейных ценностей.
В рамках правительственного часа в фойе зала пленарных заседаний Мажилиса организована выставка.
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