Прямая трансляция правительственного часа в Мажилисе Парламента РК

Министр образования и науки Ерлан Сагадиев отчитается о ходе реализации Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2016 – 2019 годы.

В Мажилисе Парламента РК начался правительственный час, на котором министр образования и науки Ерлан Сагадиев отчитается о ходе реализации Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2016 – 2019 годы, сообщает Zakon.kz.





На заседание приглашены руководители министерств: финансов, культуры и спорта, труда и социальной защиты населения, здравоохранения, по инвестициям и развитию, информации и коммуникаций, а также акиматов: Актюбинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областей.





Среди приглашенных представители: АОО «Назарбаев интеллектуальные школы», Национального центра тестирования, Национальной академии образования им. И. Алтынсарина, республиканского научно-практического центра «Учебник», АО «Информационно-аналитический центр», НАО «Холдинг «Кәсіпкор», Наицонального центра повышения квалификации «Өрлеу», Казахстанской ассоциации родителей по поддержке семьи и семейных ценностей.





В рамках правительственного часа в фойе зала пленарных заседаний Мажилиса организована выставка.







