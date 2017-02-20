В Нью-Йорке полицейские застрелили подростка, укравшего пиво
20 февраля 2017, 10:49
В Бруклине подросток пытался ограбить магазин с муляжом пистолета. Он отказался бросить оружие и был застрелен полицейскими.
18-летний подросток был застрелен полицейскими после того, как отказался опустить свое оружие и направил его на стражей порядка, сообщают американские СМИ
Позже выяснилось, что подросток ограбил супермаркет при помощи муляжа пистолета. Он взял в магазине упаковку пива, которое в США запрещено продавать лицам моложе 21 года.
Продавцы сообщили об ограблении в полицию.
Фото: 24Daily.net
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