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В Нью-Йорке полицейские застрелили подростка, укравшего пиво

20 февраля 2017, 10:49

В Бруклине подросток пытался ограбить магазин с муляжом пистолета. Он отказался бросить оружие и был застрелен полицейскими.


18-летний подросток был застрелен полицейскими после того, как отказался опустить свое оружие и направил его на стражей порядка, сообщают американские СМИ

Позже выяснилось, что подросток ограбил супермаркет при помощи муляжа пистолета. Он взял в магазине упаковку пива, которое в США запрещено продавать лицам моложе 21 года.

Продавцы сообщили об ограблении в полицию.

Фото: 24Daily.net

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