Бойца ММА нокаутировали за издевательские танцы на ринге
20 февраля 2017, 10:55
Британский спортсмен решил подразнить соперника и продемонстрировать на ринге танцевальное мастерство.
На турнире Challenge MMA 18 который прошел в английском Колчестере французский боец смешанного стиля Йохан Сегас нокаутировал британца Джо Хардинга, сообщает Zakon.kz.
В заключительном раунде британский спортсмен решил подразнить соперника и продемонстрировать на ринге танцевальное мастерство. Оппонент не оставил издевку без внимания, воспользовался потерей концентрации и одним ударом послал в нокаут зазнавшегося бойца.
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