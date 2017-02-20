Бойца ММА нокаутировали за издевательские танцы на ринге

Британский спортсмен решил подразнить соперника и продемонстрировать на ринге танцевальное мастерство.

На турнире Challenge MMA 18 который прошел в английском Колчестере французский боец смешанного стиля Йохан Сегас нокаутировал британца Джо Хардинга, сообщает сообщает Zakon.kz





В заключительном раунде британский спортсмен решил подразнить соперника и продемонстрировать на ринге танцевальное мастерство. Оппонент не оставил издевку без внимания, воспользовался потерей концентрации и одним ударом послал в нокаут зазнавшегося бойца.



