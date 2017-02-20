Партия «Ак жол» поблагодарила Генпрокурора за защиту прав предпринимателей

А также в очередной раз обратилась к правительству с предложениями исключить статью «Лжепредпринимательство» из Уголовного кодекса.

Партия «Ак жол» выразила признательность и поддержку Генеральному прокурору РК Жакыпу Асанову за защиту предпринимателей. Об этом в прошлую среду сообщил в депутатском запросе руководитель фракции Азат Перуашев, передает Zakon.kz.





Как он сообщил, в ходе выездной коллегии в Караганде 10 февраля Генеральной прокуратурой были вскрыты вопиющие факты прессинга на предпринимателей со стороны фискальных органов. Например, в 2015 году в этой области было возбуждено 437 дел по лжепредпринимательству, из которых до суда дошли только 7, т.е. всего лишь 1,5%.





« Получается, 98,5% дел возбуждались необоснованно, либо закончились банальным вымогательством, наездами или даже рейдерством », - подсчитали разницу в «Ак жоле».





Между тем, партия «Ак жол» поднимала проблему абсурдности статьи о лжепредпринимательстве в своих запросах уже 12 раз, обращая внимание, что лжепредприятия, функционируют при «крышевании» коррумпированных чиновников. Так, только в 2014 году по обвинениям в пособничестве лжепредприятиям привлекались к ответственности 16 руководителей и сотрудников налоговых органов в Южно-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской областях. Такие же примеры выявлялись практически по всем регионам Казахстана. Однако нанесённый ущерб всегда перекладывается на реально работающие предприятия.





« Использование статьи «лжепредпринимательство» настолько удобно для вымогательств, что в 2016 г. в той же Карагандинской области число возбуждённых дел выросло сразу в два раза - с 437 до 948. Но до суда дошли опять единицы - лишь 6%. А по стране таким санкциям подверглись 35 тысяч из 70 тысяч плательщиков НДС - практически, половина более-менее стабильного бизнеса. А потом госорганы удивляются, почему так растёт теневая экономика? » - констатировал Азат Перуашев.





Лидер партии участвовал в коллегии Генеральной прокуратуры и отметил, что Генеральный прокурор «в непарламентских, но справедливых выражениях» потребовал озвучить фамилии, уволить и возбудить дела на самих следователей, устроивших этот беспредел.





«В этой связи депутатская фракция «Ак жол» выразила признательность и поддержку Генеральному прокурору Ж.К.Асанову, а также в очередной раз обратилась к правительству с предложениями исключить статью «Лжепредпринимательство» из Уголовного кодекса, и законодательно закрепить поручение Главы государства от 3 февраля т.г. о возложении санкций за лжепредпринимательство на их покровителей, а не добросовестных предпринимателей», - заключили в «Ак жоле».







