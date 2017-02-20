Аким Алматы назвал зоопарк большим теневым бизнесом
20 февраля 2017, 12:08
Зоопарк не передадут в частные руки.
Аким города Алматы Бауыржан Байбек назвал зоопарк большим теневым бизнесом, передает корреспондент Zakon.kz.
"Проблемы зоопарка начались не сегодня, это долгий процесс. Содержать зоопарк - это непростое дело, нужны специалисты, кадры, нужно финансирование, нужна прозрачность. Были разные директора. Первая, я помню, девушка так рассказывала, как любит животных, так душевно рассказывала, а потом выявляем: животных недокармливали, воровали. Казалось бы, что там - на животных (экономят - прим. автора) оказывается, это большой теневой бизнес - продажа животных", - сказал аким Алматы Бауыржан Байбек на отчетной встрече с населением города.
Также он отметил, что в зоопарке достаточно выделяемых средств, и его не передадут в частные руки.
Напомним, 23 декабря в Алматинском зоопарке назначен новый директор - им стал Ержан Еркинбаев.
Автор: Кубатбек Туратбеков
Фото: yvision.kz
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