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Аким Алматы назвал зоопарк большим теневым бизнесом

20 февраля 2017, 12:08

Зоопарк не передадут в частные руки.


Аким города Алматы Бауыржан Байбек назвал зоопарк большим теневым бизнесом, передает корреспондент Zakon.kz.

"Проблемы зоопарка начались не сегодня, это долгий процесс. Содержать зоопарк - это непростое дело, нужны специалисты, кадры, нужно финансирование, нужна прозрачность. Были разные директора. Первая, я помню, девушка так рассказывала, как любит животных, так душевно рассказывала, а потом выявляем: животных недокармливали, воровали. Казалось бы, что там - на животных (экономят - прим. автора) оказывается, это большой теневой бизнес - продажа животных", - сказал аким Алматы Бауыржан Байбек на отчетной встрече с населением города.

Также он отметил, что в зоопарке достаточно выделяемых средств, и его не передадут в частные руки.

Напомним, 23 декабря в Алматинском зоопарке назначен новый директор - им стал Ержан Еркинбаев.

Автор: Кубатбек Туратбеков
Фото: yvision.kz

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