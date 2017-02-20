Аким о питании алматинцев: Жирного наедаемся, а потом чаем горячим запиваем

Аким Алматы Бауыржан Байбек в ходе отчетной встречи выразил беспокойство по поводу здоровья казахстанцев , передает , передает МИА «Казинформ»





«Люди спортом не занимаются (...) Вот, говорят, Шымбулак - дорого. Почему-то за 1500 тенге пиво купить не дорого? Вечером никуда не попадёшь - везде занято, а на Шымбулаке прогуляться денег жалко. Надо менять эту ментальность. Надо вкладывать в спорт, в собственное здоровье. Каждую пятницу, воскресенье в гости ходим, неправильно питаемся: жирного наедаемся, ещё и пьём, а потом ещё и чаем горячим сверху запиваем... Язвы от чего как раз бывают», - сказал аким.



