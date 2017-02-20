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Аким о питании алматинцев: Жирного наедаемся, а потом чаем горячим запиваем

20 февраля 2017, 12:52

Градоначальник посетовал на то, что люди не занимаются спортом.


Аким Алматы Бауыржан Байбек в ходе отчетной встречи выразил беспокойство по поводу здоровья казахстанцев, передает МИА «Казинформ».

«Люди спортом не занимаются (...) Вот, говорят, Шымбулак - дорого. Почему-то за 1500 тенге пиво купить не дорого? Вечером никуда не попадёшь - везде занято, а на Шымбулаке прогуляться денег жалко. Надо менять эту ментальность. Надо вкладывать в спорт, в собственное здоровье. Каждую пятницу, воскресенье в гости ходим, неправильно питаемся: жирного наедаемся, ещё и пьём, а потом ещё и чаем горячим сверху запиваем... Язвы от чего как раз бывают», - сказал аким.

Фото: cook.kz

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