Аким о питании алматинцев: Жирного наедаемся, а потом чаем горячим запиваем
20 февраля 2017, 12:52
Градоначальник посетовал на то, что люди не занимаются спортом.
Аким Алматы Бауыржан Байбек в ходе отчетной встречи выразил беспокойство по поводу здоровья казахстанцев, передает МИА «Казинформ».
«Люди спортом не занимаются (...) Вот, говорят, Шымбулак - дорого. Почему-то за 1500 тенге пиво купить не дорого? Вечером никуда не попадёшь - везде занято, а на Шымбулаке прогуляться денег жалко. Надо менять эту ментальность. Надо вкладывать в спорт, в собственное здоровье. Каждую пятницу, воскресенье в гости ходим, неправильно питаемся: жирного наедаемся, ещё и пьём, а потом ещё и чаем горячим сверху запиваем... Язвы от чего как раз бывают», - сказал аким.
Фото: cook.kz
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