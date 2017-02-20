Баян Максаткызы попросила суд пересмотреть приговор её экс-супругу
20 февраля 2017, 13:26
Дата предварительного рассмотрения ходатайств будет определена после поступления истребованного уголовного дела в суд.
Телеведущая и продюсер Баян Максаткызы (Есентаева) обратилась в Верховный суд с просьбой о пересмотре приговора бывшему супругу Бакытбеку Есентаеву, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Верховный суд.
Напомним, Бакытбек Есентаев нанес своей жене несколько ножевых ранений в июне прошлого года. Она была госпитализирована в Талгарскую районную больницу в тяжелом состоянии.
Бакытбек Есентаев был признан виновным по статье о покушении на убийство, но оправдан по статьям об изнасиловании и насилии. Межрайонным специализированным судом по уголовным делам Алматинской области Бакытбек Есентаев был приговорен к 9 годам тюремного заключения.
«Ходатайства о пересмотре судебных актов в кассационном порядке в Верховный суд Республики Казахстан поступили от адвоката осужденного Бакытбека Есентаева и потерпевшей Баян Есентаевой. Дата предварительного рассмотрения ходатайств будет определена после поступления истребованного уголовного дела в суд», - сообщили в Верховном суде.
Фото: соцсети
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4845094-6a9c7ad558f9ca9e9c47770d7139eb7f
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...