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Баян Максаткызы попросила суд пересмотреть приговор её экс-супругу

20 февраля 2017, 13:26

Дата предварительного рассмотрения ходатайств будет определена после поступления истребованного уголовного дела в суд.


Телеведущая и продюсер Баян Максаткызы (Есентаева) обратилась в Верховный суд с просьбой о пересмотре приговора бывшему супругу Бакытбеку Есентаеву, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Верховный суд.

Напомним, Бакытбек Есентаев нанес своей жене несколько ножевых ранений в июне прошлого года. Она была госпитализирована в Талгарскую районную больницу в тяжелом состоянии.

Бакытбек Есентаев был признан виновным по статье о покушении на убийство, но оправдан по статьям об изнасиловании и насилии. Межрайонным специализированным судом по уголовным делам Алматинской области Бакытбек Есентаев был приговорен к 9 годам тюремного заключения.

«Ходатайства о пересмотре судебных актов в кассационном порядке в Верховный суд Республики Казахстан поступили от адвоката осужденного Бакытбека Есентаева и потерпевшей Баян Есентаевой. Дата предварительного рассмотрения ходатайств будет определена после поступления истребованного уголовного дела в суд», - сообщили в Верховном суде.

Фото: соцсети

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