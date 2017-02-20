Почему пилоты «Формулы-1» круче космонавтов

Суть подготовки пилотов вовсе не в том, чтоб отжаться больше раз или толкнуть больше блинов на гриф, мышцы должны комфортно выдерживать перегрузки, не мешая пилотированию.

Как подготовиться к высочайшим перегрузкам.





В последнее время критики «Формулы-1» склоняются к уничижению роли пилота в результатах: болиды стали настолько крутыми и технологичными, что гонки теперь похожи на компьютерные игры. Ничего сложного и опасного — даже из ужасной аварии можно выйти без единой царапины. Любой более-менее талантливый человек может сесть в самовоз с помощью магии технических решений поехать на приемлемом уровне.





Сердце чемпиона





«Формула-1» – самый требовательный вид спорта в отношении сердца. Средний пульс гонщика в течении полутора часов гонки равняется 196 ударам в минуту, при пиковых показателях в 207 сердечных сокращений. Как подтверждают в спортивной клинике «Формула медицины», ни в одном другом виде спорта не зафиксировано столь же высокого среднего пульса.





Но и это еще не все. Недостаточно просто проводить каждую секунду гонки на почти максимальном для человека пульсе. Сердце пилота испытывает серьезные перепады в процессе работы. При приближении к точке торможения после длинной прямой приборы регистрируют 160-170 сокращений. В процессе самого торможения пульс немного растет — чтобы упасть к показателю в 50-60 ударов буквально за одну секунду. В таком состоянии пилоты обычно начинают разгон.





При этом не стоит забывать, что средняя температура в кокпите составляет 50 градусов по Цельсию.





Надо ли говорить, что далеко не каждый человек выдержит такие перепады? Сердце будущих пилотов тщательно тестируется на способность переносить нагрузки. Но также это — одна из причин, почему пилотам нельзя превышать определенный порог мышечной массы. Даже не из-за веса и возможности не вписаться под разрешенный регламентом потолок. Просто каждый лишний килограмм мышц требует от сердца питания кровью, а значит, и ставит его под удар увеличивающейся нагрузкой.





Поэтому когда вы слышите о том, что Себ Феттель тренируется 35 часов в неделю (при максимуме у футболистов на самом активном предсезонном сборе в 30 часов) — не нужно представлять, что он каждую минуту этого времени проводит в тренажерном зале. В основном это длительные и выматывающие тренировки, рассчитанные на укрепление именно сердечно-сосудистой системы. Игровые виды спорта типа тенниса или футбола, велокроссы, триатлоны, лыжные забеги, плавание, альпинизм — в ход идет все, что только можно.





Целью является не только способность переносить сверхвысокие пиковые нагрузки — но и быстрое восстановление. Например, через две минуты после конца 15-километрового велокросса пульс не должен превышать 80-85 ударов. Ходят слухи о том, как тренеры «Феррари» заставляли своих пилотов десять раз проплывать бассейн с двухкилограммовым грузом на лодыжках в качестве теста. А лучше б они проводили такие инквизиторские пытки с теми, кто работает над аэродинамикой их болида.





Мышцы чемпиона





Но даже если пилот «Формулы-1» и проводит два часа ежедневно в тренажерном зале, не нужно ожидать от него бодибилдерских упражнений. Суть подготовки вовсе не в том, чтоб отжаться больше раз или толкнуть больше блинов на гриф. Просто мышцы должны комфортно выдерживать перегрузки, не мешая пилотированию.





Самые большие нагрузки выпадают на шею и плечевой пояс, что неудивительно. Обычная сила боковых перегрузок в скоростных поворотах такова, что пилоты ощущают вес головы со шлемом в районе 25 кг. Самыми сложными являются отдельные сегменты «Сузуки» и «Интерлагоса» – перегрузки могут достигать 5g – вес головы со шлемом составит 35 килограммов. Нужна очень сильная шея, чтобы выдерживать такое.





Помимо тренажеров, непосредственно имитирующих нагрузку на шею в болиде, есть несколько упражнений, помогающих в развитии этой части тела. Пилот надевает шлем и ложится боком на кровать. К шлему специальными крюками прицепляют груз, обычно пятикилограммовый. Задача состоит в удержании головы в горизонтальном состоянии как можно дольше. Гонщик считается подготовленным, если может выдержать десять минут. Попробуйте как-нибудь, не пожалеете.





Следом идут руки. Сила сжатия кисти пилота стартует с 60 килограммов. Можете написать в комментариях, сколько выбиваете вы — будет интересно сравнить. Гонщики используют специальный тренажер, имитирующий работу рулевого колеса — к нему прикреплена штанга с грузом. Повернув руль, груз поднимается, моделируя нагрузку на повороте. Тренированный пилот обязан выдерживать минимум шесть минут с по меньшей мере пятикилограммовым грузом.





Уже потом наступает черед всех остальных групп мышц — живота, спины, груди. Несмотря на, казалось бы, неактивность в процессе пилотажа, они очень важны. Эти части тела обеспечивают более сбалансированное распределение нагрузки по организму, а также разгружают позвоночник, при этом гарантируя больший комфорт рукам. Специально для занятий над мышцами под эти нужды тренерами разрабатываются особые комплексы приседаний и отжиманий с нагрузкой. К примеру, Льюис Хэмилтон может 80 раз даже во время отпуска.





Уделяется и внимание общему физическому состоянию. Ведь в случае аварии гигантским перегрузкам подвергнется не только тренированная шея, но и все тело. Например, Фернандо Алонсо в аварии в Австралии пережил перегрузку в 46g — но практически не пострадал (отделался трещинами в ребрах) из-за прекрасной физической формы.





Ментальность чемпиона





Здесь в ход вступает целая куча различных интересных аспектов. Айртон Сенна, одержимый улучшением подготовки до перфекционистского уровня, считал, что пилот должен газовать на вдохе, а тормозить — на выдохе. Однако современные врачи считают, что задерживать дыхание во время поворота при таком умопомрачительном пульсе может быть крайне опасно. Тем не менее, пилотов учат правильному дыханию с расслаблением на вдохе и напряжением на выдохе.





Но и не только этому. Важной частью подготовки являются концентрация и реакция. Причем первая стоит в табеле важности намного выше второй. Как гласят исследования «Формулы медицины», статистически максимальная реакция нужна в довольно малом количестве ситуации в гонке — и предельная концентрация все равно поможет среагировать в нужный момент.





Существует немало тренажеров, призванных развивать концентрацию. Например, дисплей со словами, написанными разными цветами. Если цвет совпадает со словом, его описывающим — необходимо жать на клавишу «истина», если нет — то на клавишу «ложь». Казалось бы, просто, но на ответ дается всего одна секунда, и нужные кнопки постоянно меняют свое местоположение. Только один пилот в истории справился с этим тестом с первого раза на все 100 — Марк Жене. А Роберт Кубица в свои лучшие годы легко набирал 100% за 62 секунды.





Проводить все полтора часа на пределе физических возможностей сложно отнюдь не только телу — разум устает не меньше от постоянного напряжения. Именно поэтому так важно держать его в тонусе. Как говорят в «Формуле медицины», максимально собранный, действующий в квалификационном режиме пилот может выигрывать 0,2-0,3 секунды на каждом круге без каких-либо дополнительных физических усилий.





Несмотря на вроде как не такую уж и высокую значимость реакции, гонщики все равно с упоением занимаются и этим. Некоторые, как Дженсон Баттон, просто бросают много теннисных мячиков в стену. А кто-то использует тренажер Batak, имеющий мудреную конструкцию и требующий от пилота нажимать на загорающиеся в произвольном порядке лампочки как можно быстрее. Также в ходу и тренажер, симулирующий огни на старте — где на протяжении двенадцати попыток необходимо не установить наименьшее время, а придерживаться самого стабильного из минимально возможных.





Ну и, конечно, некоторые тренируют смелость при обгонах на симуляторе. В конце концов, почему бы и нет? После долгого тяжелого тренировочного дня грех не расслабиться.





Источник sports.ru Артём Рубанков

Фото: instagram.com/carlosainz, fernandoalo_oficial, danielricciardo, valtteribottas, lewishamilton



