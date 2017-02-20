Водитель КамАЗа рассказал свою версию ДТП с полицейской машиной
20 февраля 2017, 15:55
Водитель КамАЗа утверждает, что выехал на полосу встречного движения, чтобы избежать столкновения с авто, резко затормозившим впереди него.
Водитель КамАЗа, который допустил столкновение с полицейской машиной, сопровождавшей автобус с 18 детьми и 4 тренерами на республиканской трассе Павлодар-Астана, полностью признал свою вину, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Меня обогнала машина китайского производства с жёлтым прицепом. Она обогнала и перестроилась, а затем резко затормозила. Я тоже резко затормозил и выскочил на встречную полосу. А там сплошная белая стена, ничего не видно, - рассказал Куаныш Нуртазин, управлявший грузовиком. Он попросил откликнуться очевидцев, которые видели машину, совершившую обгон.
«К Мурату я попасть не смог. Но встретился с его супругой и с семьёй Баянбека Жунусова. Попросил извинения, они меня простили. Мне 53 года, за всю мою водительскую практику ДТП случилось в первый раз», - сообщил Нуртазин. Мужчина попросил прощения у родных полицейских и сказал, что искренне сожалеет.
Тем временем, медики продолжают бороться за жизнь старшины Баянаульского ОВД.
«Состояние Мурата Нурсеитова остаётся стабильно тяжёлым. Проведён консилиум врачей. Достигнута договорённость с первой больницей Астаны, где также есть отделение политравм. Планируем доставить его туда санитарной авиацией. Как только позволят погодные условия, транспортируем его», - отметил пресс-секретарь Павлодарской городской больницы №1 Алмас Токишев.
Школьники из Баянаульского района, которые едва не стали жертвами дорожной автокатастрофы, рассказали о том, что им пришлось пережить на дороге по пути из Баянаула в Павлодар в момент столкновения, и поблагодарили своих спасителей.
«Почти весь путь мы спокойно ехали, и до Павлодара оставалось чуть-чуть, и случилась эта авария. Я сидела на втором ряду и всё видела. Дорогу плохо было видно, как будто туман. Я сидела и смотрела вперёд, и оттуда нам навстречу появился этот КамАЗ. Я испугалась и ничего не поняла, даже крикнуть не успела. Потом был сильный удар, мы все подпрыгнули. Моя шапка отлетела, и на меня посыпались осколки разбитого стекла. Наши сумки и телефоны валялись на полу», - рассказала ученица 11 класса Майканской средней школы Баянаульского района Айнур Камышева.
Детская сборная района по шахматам ехала на областную спартакиаду.
«Когда уже приехали в Павлодар, сразу позвонили домой, чтобы родителей успокоить. Они переживали, потому что уже узнали по интернету и по радио, что произошла авария. Мы не плакали, а родители плакали. Большое спасибо полицейским, что спасли нас. КамАЗ ехал прямо на нас, и если бы он врезался в автобус, то не знаю, были бы мы живы», - рассказала Айнур.
Девочка ежегодно участвует в областной спартакиаде школьников и является многократной чемпионкой области.
Напомним, ДТП случилось в пятницу 17 февраля между сёлами Спутник и Пограничник. Навстречу школьному автобусу выехал КамАЗ. Для предотвращения лобового столкновения старшина полиции Мурат Нурсеитов, не раздумывая, развернул служебную автомашину «Лада Гранта» поперёк дороги и принял удар на себя. Его без сознания доставили в Павлодар. Второй сотрудник ОВД, сержант полиции Баянбек Жунусов получил незначительные ушибы и от госпитализации отказался.
Автор: Антон Гагарин
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