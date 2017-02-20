Водитель КамАЗа рассказал свою версию ДТП с полицейской машиной

Водитель КамАЗа, который допустил столкновение с полицейской машиной, сопровождавшей автобус с 18 детьми и 4 тренерами на республиканской трассе Павлодар-Астана, полностью признал свою вину,

«Меня обогнала машина китайского производства с жёлтым прицепом. Она обогнала и перестроилась, а затем резко затормозила. Я тоже резко затормозил и выскочил на встречную полосу. А там сплошная белая стена, ничего не видно, - рассказал Куаныш Нуртазин, управлявший грузовиком. Он попросил откликнуться очевидцев, которые видели машину, совершившую обгон.





«К Мурату я попасть не смог. Но встретился с его супругой и с семьёй Баянбека Жунусова. Попросил извинения, они меня простили. Мне 53 года, за всю мою водительскую практику ДТП случилось в первый раз», - сообщил Нуртазин. Мужчина попросил прощения у родных полицейских и сказал, что искренне сожалеет.



