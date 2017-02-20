В Минске началось слушание дела о резне бензопилой
20 февраля 2017, 16:00
Подросток обвиняется по статьям уголовного кодекса Белоруссии "Приготовление к убийству двух и более лиц", "Убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений", "Покушение на убийство двух и более лиц" и "Хулиганство".
Минский городской суд приступает к рассмотрению уголовного дела о нападении подростка с бензопилой на посетителей ТЦ "Новая Европа", в результате которого погибла одна женщина и еще трое пострадали, передает ТАСС.
Как сообщили в судебной инстанции, рассмотрение данного уголовного дела начинается в открытом судебном заседании.
Подросток обвиняется по статьям уголовного кодекса Белоруссии "Приготовление к убийству двух и более лиц", "Убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений", "Покушение на убийство двух и более лиц" и "Хулиганство".
По данным комплексной психолого-психиатрической экспертизы, в момент совершения преступлений несовершеннолетний в полной мере осознавал свои действия и руководил ими.
Как отметили в Следственном комитете, 8 октября 2016 года подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в торговый центр с заведенной бензопилой. Одной из женщин он нанес два удара, после этого ударил ее топором-кувалдой, в результате чего потерпевшая скончалась. Нападавший также ранил двух женщин.
Согласно уголовному кодексу Белоруссии, за преступления, в совершении которых обвиняется подросток, предусмотрено лишение свободы на срок от восьми до 25 лет. По данным статьям ему может грозить пожизненное заключение или смертная казнь. Однако в республике в отношении несовершеннолетних подобные меры наказания не применяются.
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