В Минске началось слушание дела о резне бензопилой

Подросток обвиняется по статьям уголовного кодекса Белоруссии "Приготовление к убийству двух и более лиц", "Убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений", "Покушение на убийство двух и более лиц" и "Хулиганство".

Минский городской суд приступает к рассмотрению уголовного дела о нападении подростка с бензопилой на посетителей ТЦ "Новая Европа", в результате которого погибла одна женщина и еще трое пострадали, передает ТАСС





Как сообщили в судебной инстанции, рассмотрение данного уголовного дела начинается в открытом судебном заседании.





Подросток обвиняется по статьям уголовного кодекса Белоруссии "Приготовление к убийству двух и более лиц", "Убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений", "Покушение на убийство двух и более лиц" и "Хулиганство".





По данным комплексной психолого-психиатрической экспертизы, в момент совершения преступлений несовершеннолетний в полной мере осознавал свои действия и руководил ими.

Как отметили в Следственном комитете, 8 октября 2016 года подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в торговый центр с заведенной бензопилой. Одной из женщин он нанес два удара, после этого ударил ее топором-кувалдой, в результате чего потерпевшая скончалась. Нападавший также ранил двух женщин.





Согласно уголовному кодексу Белоруссии, за преступления, в совершении которых обвиняется подросток, предусмотрено лишение свободы на срок от восьми до 25 лет. По данным статьям ему может грозить пожизненное заключение или смертная казнь. Однако в республике в отношении несовершеннолетних подобные меры наказания не применяются.