Захвативший в заложники собственную семью ведёт онлайн-трансляцию "ВКонтакте"

Мужчина уже несколько часов подробно описывает свои действия и сообщает, что ему необходимо созвониться с посольством Ирана, чтобы получить политическое убежище.

Мужчина требует связать его с посольствами Китая и Ирана и угрожает расправиться с родными в случае, если этого не произойдёт, сообщает Life.ru





27-летний житель Ново-Переделкина Леонид О., захвативший в заложники свою семью, ведёт онлайн-трансляцию происходящего на своей страничке в соцсети "ВКонтакте". Мужчина уже несколько часов подробно описывает свои действия и сообщает, что ему необходимо созвониться с посольством Ирана, чтобы получить политическое убежище.





















Полицейские начали вести переговоры с 27-летним Леонид О., захватившим в Ново-Переделкино собственную жену и трех маленьких детей в заложники.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве отметили, что дети и сам хозяин квартиры находятся в разных помещениях.



