Захвативший в заложники собственную семью ведёт онлайн-трансляцию "ВКонтакте"
20 февраля 2017, 16:58
Мужчина уже несколько часов подробно описывает свои действия и сообщает, что ему необходимо созвониться с посольством Ирана, чтобы получить политическое убежище.
Мужчина требует связать его с посольствами Китая и Ирана и угрожает расправиться с родными в случае, если этого не произойдёт, сообщает Life.ru.
27-летний житель Ново-Переделкина Леонид О., захвативший в заложники свою семью, ведёт онлайн-трансляцию происходящего на своей страничке в соцсети "ВКонтакте". Мужчина уже несколько часов подробно описывает свои действия и сообщает, что ему необходимо созвониться с посольством Ирана, чтобы получить политическое убежище.
Полицейские начали вести переговоры с 27-летним Леонид О., захватившим в Ново-Переделкино собственную жену и трех маленьких детей в заложники.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве отметили, что дети и сам хозяин квартиры находятся в разных помещениях.
Фото: 1863x.com
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