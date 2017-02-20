Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Караганде на 63-летнюю водителя такси было совершено покушение

20 февраля 2017, 17:43

Клиент применил нож, не желая оплачивать поездку.


Подозреваемого в покушении на убийство пожилой женщины поймали сотрудники криминальной полиции Караганды, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.

Поиски подозреваемого велись три месяца. 18 ноября 2016 г. в полицию сообщили об обнаруженной в районе ул.Прогресса легковой машине, в которой находилась 63-летняя водитель с ножевыми ранениями.

Полиция начала расследование по статьям 24-3 и 99 часть 1 (Покушение на убийство) УК РК. На розыск похожего по приметам парня был ориентирован весь личный состав органов внутренних дел области.

Сотрудники полиции, проведя весь комплекс следственно-оперативных мероприятий, и собрав достаточную доказательную базу по данному материалу, установили местонахождение и задержали подозреваемого 16 февраля.

Им оказался 22-летний житель города, который признался в том, что в ходе возникшей ссоры из-за оплаты поездки нанес женщине-водителю такси ножевые ранения, после скрылся с места происшествия.

На данный момент задержанный водворен в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...