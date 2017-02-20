В Караганде на 63-летнюю водителя такси было совершено покушение

Подозреваемого в покушении на убийство пожилой женщины поймали сотрудники криминальной полиции Караганды, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.





Поиски подозреваемого велись три месяца. 18 ноября 2016 г. в полицию сообщили об обнаруженной в районе ул.Прогресса легковой машине, в которой находилась 63-летняя водитель с ножевыми ранениями.





Полиция начала расследование по статьям 24-3 и 99 часть 1 (Покушение на убийство) УК РК. На розыск похожего по приметам парня был ориентирован весь личный состав органов внутренних дел области.





Сотрудники полиции, проведя весь комплекс следственно-оперативных мероприятий, и собрав достаточную доказательную базу по данному материалу, установили местонахождение и задержали подозреваемого 16 февраля.





Им оказался 22-летний житель города, который признался в том, что в ходе возникшей ссоры из-за оплаты поездки нанес женщине-водителю такси ножевые ранения, после скрылся с места происшествия.





На данный момент задержанный водворен в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование.