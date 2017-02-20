В Астане из-за коррозии металла прорвало водопровод в микрорайоне «Молодежный»

20 февраля в Астане, на улице Асан Кайгы в микрорайоне «Молодежный», возле дома №4, на участке от ул. Иманова до ул. Кравцова произошел порыв на стальном водопроводе Д=600 мм. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на ГКП «Астана су арнасы».

Как уточнили в ГКП, причиной стала коррозия металла.

На место аварийно-восстановительных работ прибыл аким Астаны Асет Исекешев. Глава столицы на месте провел выездное совещание с участием заместителя акима К. Айтмухаметова, генерального директора ГКП «Астана су арнасы» Т. Зейнулкабдена, а также с представителями других коммунальных служб.

По словам специалистов «Астана су арнасы», на устранение последствий аварии потребуется около суток. Специалисты будут работать круглосуточно. В настоящее время для жителей домов организован подвоз воды.

Напомним, сообщение в аварийно-диспетчерскую службу «Астана су арнасы» поступило в 5 часов утра 20.02.2017 г. Бригада РЭУ-3 в составе 12 человек незамедлительно приступила к ликвидации порыва, и водопровод был перекрыт. По состоянию на 12:00 20 февраля 2017 года водоснабжение полностью восстановлено по следующим адресам: ул. Т. Хусейна, д. 13, 13/1, 13/2, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4; ул. Кравцова, д. 2, 2/2, 4, 4/1, 5, 5/1.

В данный момент идут ремонтные работы по следующим адресам: ул. Асан Кайгы дома № 1, 4; ул. Кравцова, дома № 1, 1/1; ул. Тархана, дома № 2, 4, 6, 8, 10.

Устранение порыва полностью будет завершено к 10:00 по времени Астаны 21 февраля 2017 года.



